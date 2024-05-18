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提早12天 雷軍：小米SU7 Pro開放交車

記者陳湘瑾／即時報導
小米SU7 Pro。（圖／取自雷軍微博）
小米SU7 Pro。（圖／取自雷軍微博）

小米SU7 Pro在18日首度直播公開亮相，由小米執行長雷軍親自從上海世紀大道附近開往杭州，雷軍並於直播中宣布，原訂5月底交車的小米SU7 Pro，提早12天在今日下午於北京、天津、瀋陽開放交車。

雷軍在直播中親自駕駛小米SU7 Pro，前往杭州夢馬小鎮舉行交車儀式。此次直播主要是展示小米城市領航NOA（自動輔助導航駕駛）功能，在小米智慧駕駛系統的輔助下，車輛如何應對各種路況，同時也測試小米 SU7 Pro的真實續航和真實能耗表現。

雷軍並在直播中宣布，原訂於5月底交車的小米SU7 Pro，提早12天開放交車，他指出，提早交車間接證明小米SU7的早期產能爬坡階段已完美度過。

相較標準版，小米SU7 Pro擁有830km的超長續航里程，能夠滿足城市內通勤一周，以及周末雙城出遊。此外，Pro版還支持城市NOA及高速NOA。

此外媒體紛紛報導直播中的突發情況。駕駛途中雷軍遇到一輛白色車輛沒有打方向燈突然變換車道，險些發生事故，雷軍表示這種駕駛方式非常危險，呼籲大家文明駕駛。

證券時報報導，本次直播累計觀看人次超過2,700萬，巔峰在線人數高達480萬，雷軍帳號新增36萬粉絲。

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