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小米SU7似Taycan被笑「米時捷」 保時捷中國總裁：好設計心有靈犀

中國新聞組／即時報導
小米SU7。(路透資料照片)
小米SU7。(路透資料照片)

小米汽車SU7發布後因外型神似保時捷Taycan，被部分中國網友調侃稱其為「米時捷」。對此，保時捷中國總裁柯時邁（Michael Kirsch）接受「中新經緯」專訪時首度回應稱，「對於小米SU7和保時捷的相似之處，我認為或許是好的設計總是心有靈犀。」

對於小米SU7汽車，小米汽車創辦人雷軍在發布會上曾表示，小米汽車要造媲美保時捷和特斯拉的「Dream Car」。

14日在第四屆中國國際消費品博覽會期間，柯時邁在接受「中新經緯」專訪被問及相關問題時表示，保時捷遵循品牌獨特的設計美學以及「設計追隨功能」的信條，在過去75年的歷史中形成了鮮明的品牌辨識度。

他強調，保時捷在產品研發上始終秉承勇於創新的精神，在產品製造上堅守嚴謹細致的標準。「我們期待適用同等標準甚至更高要求的企業與我們進行公平、公正、誠實、合法的良性競爭。」

儘管兩者外觀相似，但保時捷Taycan售價12.26萬美元起跳，小米SU7則不到3萬美元。

保時捷Taycan 4S。(路透資料照片)
保時捷Taycan 4S。(路透資料照片)

今年第一季，保時捷在中國交付1萬6340輛，較去年同期大減24%。柯時邁對「中新經緯」分析，銷量下滑的原因是多方面的，新產品發布與交付之間往往存在時間間隔，而且保時捷堅持「質大於量」的策略，加上去年同期因疫情後出現階段性銷量反彈，使得年比基礎較高。

「中新經緯」稱，保時捷於2001年進入中國市場銷售，2015年起，中國就成為保時捷全球最大單一市場。

不過到了2023年，保時捷全球銷量約32萬輛，年比增長3%，但中國市場總交付量為7萬9283輛，卻衰退15%。今年第一季，保時捷在中國市場的銷量持續下滑也再次引發關注。

保時捷全新純電動Macan即將在北京車展亮相，「中新經緯」表示，作為保時捷品牌的第二個純電動車系，業界認為，Macan或許將成為保時捷在中國市場新的增長點。

另，據中國媒體報導，「米時捷」商標已被多家公司及自然人申請註冊，國際分類包括科學儀器、運輸工具、燈具空調等。

小米 特斯拉 疫情

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