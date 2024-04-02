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小米汽車上市即熱賣 日專家：SU7如同蘋果iPhone問世

記者謝守真／即時報導
小米汽車SU7上市即熱賣，部分訂單交車時間已排到半年後。圖為廣東廣州消費者3月29日在小米之家汽車體驗店內參觀小米汽車SU7。（中新社）
小米汽車SU7上市即熱賣，部分訂單交車時間已排到半年後。圖為廣東廣州消費者3月29日在小米之家汽車體驗店內參觀小米汽車SU7。（中新社）

小米汽車SU7上市即引爆市場話題熱度。不只部分訂單交車時間已排到半年後，近期更有日本專家預測，小米汽車的問世，有可能重塑中國電動車市場規則。小米SU7生態系與車型級別與蘋果iPhone的做法雷同，其中，在上市前SU7的訊息發布方式也如出一轍。而小米經營的思考方式本就與新興車企不同，SU7意在改變汽車行業遊戲規則，還有具有衝擊性的價格戰略。

據日經中文網報導，日本伊藤忠商事總研主任研究員深尾三四郎表示，就像蘋果的喬布斯發出首代iPhone時一般，「我感到十分震驚」。蘋果放棄Apple Car的構想，而小米代替蘋果打造智慧手機和電動車（EV）相結合的生態系統。同樣，在車型級別，小米以「PRO」和「MAX」來命名亦是考慮到蘋果的做法。

深尾三四郎指出，「上市之前小米SU7的訊息發布方式也與iPhone如出一轍」。上市前通過一點一點地洩露訊息，有意識地提高期望值，並且依照消費者的反應來確定價格。其中，包括SU7豐富的車身顏色在內，「小米汽車的打造方式就像智慧手機一樣」。

至於與競爭對手美國特斯拉的Model S或德國的保時捷相比，小米汽車的價格卻不到一半。深尾三四郎認為，這是意在改變汽車行業遊戲規則、具有衝擊性的價格戰略。他提到，對特斯拉的影響值得關注。需要密切關注5月以後特斯拉上海工廠的開工率動向。而小米打造的EV具備馬達、電池、自動駕駛等最尖端技術和性能，價格卻十分低廉。

對此，深尾三四郎直言，「站在競爭對手的角度來說，簡直無機可乘。『小米可能會成為最大的威脅。』」小米描繪出EV與手機、家電等其他小米産品群相結合的總體生態系統藍圖。這是一種除了智慧手機外，還利用APP來盈利的構想。

他認為，小米瞄準的目標可能是一種商業模式，將客戶的生命周期總收入都考慮在內，從而實現盈利。

另外，對於小米與中國其他新興EV廠商有何不同？深尾三四郎稱，一是品牌號召力。新興車企要靠銷售EV建立品牌，而小米包括手機及各項智慧家電皆已具備品牌號召力及盈利基礎。小米的智慧手機商店遍布全世界，也將成為其電動車售後服務的客戶接觸點。

深尾三四郎強調，小米的盈利模式本就和其他新興車企不同。小米現在靠智慧手機賺錢，不僅有餘地，今後也不會僅靠汽車賺錢。用戶決定買車的因素也有可能不同，已擁有小米手機和家電的用戶可能也會買小米汽車。「蘋果原來也在想做到同樣的事情吧」，從智慧手機到汽車無縫提供數位體驗的企業首次誕生，「小米經營的思考方式與新興車企不同」。

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