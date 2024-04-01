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小米SU7賣爆了 但武漢卻傳出新車上市後「首撞」

記者賴錦宏／即時報導
小米剛開賣的新車小米SU7，傳出在武漢失控撞到馬路中間分隔島。（取材自騰訊新聞）
小米剛開賣的新車小米SU7，傳出在武漢失控撞到馬路中間分隔島。（取材自騰訊新聞）

小米首款新能源汽車SU7於3月28日晚間正式上市後，據上海第一財經報導，小米SU7「賣爆了」，截至3月31日晚間9時30分，交車最長等待時間達到29周。不過，新車上市僅約約三天，3月31日小米SU7即在武漢傳出撞車消息，引發許多網友關心其性能安全。

四川日報報業集團旗下新媒體封面新聞報導，3月31日，有網友發布一則小米SU7在彎道處發生打滑撞到馬路中間分隔島的影片，並配文稱「上一秒還在羨慕新車到手，下一秒起飛失敗」。影片發布後，引發大量關注。

小米SU7此次事故發生後，有網友認為，「估計沒什麽經驗的人在試駕，開了運動，掌握不住」。也有網友認為，彎道速度太快，「加上地上有水、有斑馬線，很滑，就漂起來了。」另有網友質疑，「車身穩定系統沒起效？」

對於這起事件，有網友評論「這是小米首撞？」事實上，早在今年2月初，就曾有「小米SU7首撞」的話題登上熱搜。 3月29日，小米汽車上市發布會隔天，有試駕人爆料，一輛霞光紫的小米SU7試駕過程中撞上馬路與人行道分隔的石塊，導致車輛爆胎。

武漢小米之家汽車體驗店工作人員則表示，31日發生事故的車輛為試駕車，「客戶轉彎的時候加速太快，剛好前一天晚上下了雨，高架下面全是濕的 ，導致了車輛失控並撞到路邊。」

該工作人員並稱，車輛駕駛員是新手，「很少有人會在轉彎的時候去做急加速的動作，他又是新手，沒有控場的能力。」

小米首款新能源汽車小米SU7正式上市後話題不斷。（中新社）
小米首款新能源汽車小米SU7正式上市後話題不斷。（中新社）

小米 武漢

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