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小米汽車定價為什麼不能太低？

記者林茂仁／即時報導
小米汽車SU7。（小米汽車官網）
小米汽車SU7。（小米汽車官網）

外界原以為小米汽車SU7的定價會直接擊穿市面上的新能源汽車，網友們開始戲稱，如果定價在人民幣9.99萬元(約1.4萬美元)，傾家蕩產也要搞一輛；如果定價在人民幣14.9萬元(約2萬美元)，作為米粉，理當支持雷軍。但小米董事長雷軍在小米汽車發布會上，開始否定了上述兩個價格，理由是「大家要對科技持敬畏之心」。

陸媒汽車概況報導，雷軍是懂汽車的，即便不懂汽車技術，他對汽車市場也是瞭若指掌。SU7作為小米汽車的第一款產品，如果它的定價太低，比如低至人民幣9.99萬元，會出現什麼情況？大家爭相購買，SU7迅速遍布全國！對於小米汽車而言，這並不是什麼好事。

一款汽車的研發週期大概在10~20年，在第一款產品推出之時，肯定會存在各種各樣的問題，也就是說，第一款汽車並不是非常成熟的汽車，這並不是懷疑雷軍的技術實力，而是汽車的發展屬性便是如此！畢竟汽車由3萬多個零部件組成，如此複雜的系統，想要在第一款產品中逐一攻克，這顯然是不現實的。

既然第一款產品是用於探索汽車技術而存在的，小米汽車SU7肯定不能走量，大批量的具有質量問題的產品，肯定會影響小米汽車的口碑，這才是小米汽車SU7不能把價格定得太低的根本原因。

據瞭解，小米汽車在推出SU7時，僅限量預售1萬輛。這一策略不僅讓SU7成為市場上的「稀缺品」，還引發了消費者的高度關注和搶購熱潮，在預售期間，SU7的訂單量一度超過了產能，顯示出消費者對這款車的極高認可度和購買意願，這便是品牌認可度！另外，1萬輛的產品也算是試錯成本，小米後台會收集到各種各樣的問題點，在第二代產品中逐一改善，也就是說，第二代SU7、第三代SU7的產品肯定會更加完善。

小米要成為全球汽車品牌，它所生產的汽車，肯定不是單一車型，小米SU7之後，肯定會推出其他車型，10萬級、20萬級，為了提升小米汽車的品牌形象，第一款產品肯定要彰顯「高大上」，如同特斯拉Model S一樣，特斯拉成名之前，它只是普通的一家新能源汽車公司。但特斯拉推出了它的標竿產品—特斯拉Model S，一款駕駛感極智能、操控性極好、動力性極強的產品，它讓全球人民都知道，特斯拉是一個有核心技術的車企，在此基礎上，特斯拉推出了走量車型Model 3和Model Y，這才是特斯拉賺錢的基石。

小米汽車也是如此，SU7是用來證明小米汽車實力的產品，造出科技感極強，操控性極好，動力性極強的車型，在此基礎上，小米再推10萬級、20萬級車型，是不是就有更多的追隨者？所有的汽車公司都慣用了這一套路，先推出高大上的產品，打下良好的口碑，同時也為自己的造車團隊積累經驗，在此基礎上，推出平民化車型，迅速佔領全球市場，先學會走，才能學會跑！小米SU7乃是小米汽車的標竿產品，它的價格能低嗎？所以，SU7的定價不可能太低，小米汽車走的就不是低端路線！

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