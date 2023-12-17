我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗死因惹猜測

美前參議員到台灣出差遺失iPhone 警半小時尋回

華為黑科技充電車要來了？

記者林茂仁／即時報導
華為黑科技充電車取得外觀專利。（網路照片）
華為黑科技充電車取得外觀專利。（網路照片）

華為又有黑科技將橫空出世，華為充電車（或稱行動充電機器人）日前出現在中國國家知識產權局中國專利公布公告中，華為技術有限公司申請的「充電車」外觀設計專利獲授權。

從外觀來看，這款充電車採用了非常圓潤流暢的造型，預計其量產之後的外觀將走「可愛」路線。該車將配備直流、交流充電槍，位於電子交互螢幕下方的收納箱內兩側。

整車不同部位配有大量超聲波雷達，而從車頂的構造來看，該車還有望配備雷射雷達，並支持華為智慧駕駛功能。該車將配備一塊交互螢幕，位於車頂正中間的位置。

華為充電車外觀專利獲授權，雖然專利中沒有提到該車的配置情況，但從外觀來看，應該是無人駕駛的充電車，並配備兩支充電槍，至於可以提供幾輛車的充電額度，要視電池容量而定。

綜合中媒報導，這類充電車（或稱行動充電機器人）在其它業者已經有投入使用的案例。例如今年中秋、十一長假期間，中國國網武漢供電公司在漢口火車站、新能源汽車充電站、服務區等地投放「智慧移動儲能充電樁」，其總功率 60kW，儲能滿載電量 184kWh，可選 60kW 快充、7kW 慢充，滿電狀態下可為 5-6 輛新能源汽車補充 80% 電量。

此外，五菱工業旗下也擁有一款移動儲能充電車，是五菱工業專用車事業部與柳州摩菱科技聯合開發的新一代產品，具備 L4 級智慧駕駛功能，可滿足國標及歐標快充，滿電狀態下可滿足 3-4 輛新能源汽車充電需求。

以華為的科技實力來看，要研發出一輛全自動駕駛的充電車並不難，以往開電動車的駕駛人要尋找充電樁來充電，充電車出來後，可望變成是充電車自動去找電動車充電，尤其高速公路連假期間大量湧入電動車，自動充電車可望解決駕駛人的里程焦慮問題。

華為黑科技充電車取得外觀專利。（網路照片）
華為黑科技充電車取得外觀專利。（網路照片）

華為 電動車 武漢

上一則

通用汽車自動駕駛部門Cruise裁員1/4 現在目標是開發L4服務

延伸閱讀

商務部官員：質疑華為7奈米晶片的量產能力與性能

商務部官員：質疑華為7奈米晶片的量產能力與性能
小米再槓華為 喊話余承東：勿再抹黑同行、誤導公眾

小米再槓華為 喊話余承東：勿再抹黑同行、誤導公眾
路透：華為接洽奧迪、賓士 尋求投資其智慧汽車公司

路透：華為接洽奧迪、賓士 尋求投資其智慧汽車公司
傳華為明年將在法國興建歐洲首座廠

傳華為明年將在法國興建歐洲首座廠

熱門新聞

全國公路交通安全局兩年來調查特斯拉自動駕駛系統安全問題，如今特斯拉宣布召回200多萬輛電動車。(美聯社)

自駕系統安全疑慮 特斯拉宣布召回200多萬輛車

2023-12-13 09:55
特斯拉衝刺年末銷量，並未宣布降價，而是提供其他優惠，其中包括免費充電。(美聯社)

特斯拉衝銷量 沒降價改推其他優惠 投資人為股價緊盯利潤率

2023-12-10 23:17
Toyota Land Cruiser 300。 (取材自Toyota)

Alphard、Land Cruiser都受影響 豐田暫緩接日本訂單

2023-12-14 01:38
日規Toyota Land Cruiser 70。（圖：Toyota）

3.2萬美元就能入手 日規Toyota Land Cruiser 70越野之王正式回歸上市

2023-12-04 01:17
電動車在撞車事故後修理費用往往很高。(路透)

電動車有意外的缺點？ 新車主常被這項費用嚇一跳

2023-12-04 02:51
全國公路交通安全管理署兩年來調查特斯拉自動駕駛系統安全問題，特斯拉宣布召回超過200萬輛電動車，更新軟體。圖為一輛特斯拉車被拖回佛州一家經銷商。(歐新社)

自駕安全隱憂 特斯拉召回203萬輛車 提供免費軟體更新

2023-12-14 01:00

超人氣

更多 >
一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌
冬天不賴床？4星座超自律 他們挑剔求完美

冬天不賴床？4星座超自律 他們挑剔求完美
巴隆2024十大選股名單：Alphabet、BNT、阿里入榜

巴隆2024十大選股名單：Alphabet、BNT、阿里入榜
北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」
藤校公布「提早入學」錄取結果 哈佛國際學生占比大增

藤校公布「提早入學」錄取結果 哈佛國際學生占比大增