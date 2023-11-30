「比卡車更好的卡車」特斯拉Cybertruck交車 起跳價約6.1萬元

在美國加州特斯拉門市展示的cybertruck。（路透）

歷經兩年的延誤和投產阻礙，特斯拉 首批以《銀翼殺手》為外形靈感的Cybertruck終於在周四交付給客戶。

執行長馬斯克 在特斯拉奧斯汀總部向包括Reddit聯合創辦人AlexisOhanian在內的少數新車主交付車輛時說：「每隔很長時間就會出現一項罕見而特別的產品。我們會記得這些特別的時刻。我們有了一款車，專家說永遠造不出來的車。」該活動通過馬斯克旗下社群媒體 平台X進行直播。

根據特斯拉官網，Cybertruck不含優惠的售價自60990美元起跳，往上最高到99990美元。特斯拉預估，計入聯邦稅收抵免優惠和三年節省下的油費等等，價格可能低至49890美元。後輪驅Cybertruck的電池續航里程為250英里，將於2025年上市。三款車型裡最貴一款名為Cyberbeast，續航里程可達320英里，明年上市。

這款車標誌特斯拉首次進入競爭激烈的美國皮卡市場。此舉引發興奮情緒，但也遭質疑。一位分析師上周建議特斯拉完全取消Cybertruck，原因是它不太可能獲利。就連馬斯克本人也感嘆這款車的生產「極其困難」。

不過馬斯克周四表示，他相信Cybertruck將滿足買家的需求，無論是為了「拉風」還是基於實用目的。馬斯克表示，這是「比卡車更好的卡車，也是比跑車更好的車」。

他誇稱，配備防撞玻璃和防彈不鏽鋼外殼的Cybertruck開起來很安靜。Cybertruck牽引能力為11000磅，有效載荷2500磅。

特斯拉股價在交車活動開始時下跌約1%，在常規交易時段結束時收跌1.8%。這支股票今年來上漲95%，遠超過大盤的19%。

出名的特斯拉多頭、Wedbush分析師Dan Ives周四稍晚撰寫報表示，他估計特斯拉本季能生產2000到3000輛Cybertrucks，明年上半年達每季1萬輛。他說：「Cybertruck雖不能顯著提升特斯拉（2024年）財務狀況，但進一步顯示了特斯拉創新力」。

RBC Capital的Tom Narayan說，特斯拉定價處於「我們預期的高端」。支持外界觀點，即逾百萬預購單的轉化率會「很低，可能低於20%」。但是，這到2024年底都不該有影響，因為預計特斯拉要到2025年才會累計交付20萬輛。