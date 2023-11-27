V6引擎退場 大改款美規Toyota Camry 連TRD車型也汰除

上圖為大改款Toyota Camry，下圖為Toyota Camry TRD。(取材自Toyota)

在休旅 浪潮與電動化的襲擊之下，房車確實已不若以往熱門，對於現今車壇而言可能還有點黃昏事業的氣息飄出，不過Toyota Camry可能會想否定這句話。因為在美國時間14日，Toyota USA正式發表了全新世代Camry，讓這輛經典房車得以在市場中續戰。

Toyota Camry TRD。(取材自Toyota)

然而，進入第九代的美規Toyota Camry，除了裡外皆有顯著變化外，這輛老牌房車的動力編成也出現了變動。新世代Toyota Camry未來在北美市場僅會提供油電動力，也就是目前公布結合Hybrid油電系統的2.5升直列四缸引擎，前驅版本綜效馬力可達225hp，至於首度擁有的AWD四輪驅動車型則稍微上升至232hp；而這代表著原有的3.5升V6引擎的動力選擇將不復在。

大改款Toyota Camry。(取材自Toyota)

數十年來，Toyota一直為Camry提供V6引擎的選擇，但隨著市場上的消費族群變化，搭載V6引擎的Camry銷量便開始出現下滑跡象，如今年迄今為止，從售出Camry的總數來看，僅有7%消費者選擇了V6引擎版本，但選擇2.5升直四汽油引擎的消費者卻高達82%，Toyota USA在新世代Camry僅留下油電選擇似乎有跡可循。

Toyota Camry TRD。(取材自Toyota)

另一方面，除了V6引擎動力取消外，據「Motor 1」的報導所示，2025年式Toyota Camry可能也不會提供TRD車型，儘管Camry TRD更多的是專注在外觀空力套件的強化，以及內裝熱血感的加持，動力方面仍是維持最大馬力301hp的3.5升V6汽油引擎，但或許因為考慮到新世代Camry不再提供V6引擎，讓Camry TRD也跟著下台一鞠躬。