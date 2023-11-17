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汽車業轉型電氣化拖累獲利 德國馬牌輪胎將裁員數千人

編譯陳律安／即時報導
德國馬牌將在全球裁員數千人。 （記者陳威任／攝影）
德國馬牌將在全球裁員數千人。 （記者陳威任／攝影）

德國汽車零件和輪胎製造商馬牌（Continental）說，將針對全球的汽車部門裁員數千人，這是該公司規畫自2025年起每年節省4億歐元（4.28億美元）計畫的一環。

馬牌聲明說，尚未決定確切的裁員人數，但預期將落在「四位數範圍的中間」。德國商業刊物Manager Magazin日前報導，馬牌可能裁減約5500人，其中逾1100人來自該公司在德國的30個據點。

馬牌表示，將解散智慧移動部門，把汽車部門的事業群從六個縮減到五個，並聚焦於精簡商業和行政架構，從銷售、研發到生產等部門，都會進行通盤檢討，預定在12月4日的資本市場日上，提供完整策略的更新。

該公司正試圖阻止汽車部門的獲利下滑，在汽車產業朝電動車轉型之際，該部門的獲利已落後同業。知情人士說，馬牌正考慮剝離自駕事業，或邀請夥伴加入。該事業製造駕駛輔助功能的感測器，需進一步投資數億歐元。

馬牌近日宣布的裁員計畫，與旨在改善汽車部門成本與競爭力的另一計畫無關。該計畫的目標是，今年的調整後息前稅前利潤率（EBIT）達到2%~3%，中期盼能攀抵6%~8%。該部門今年前九個月的調整後息前稅前利潤率為1%。

裁員 德國 利潤

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