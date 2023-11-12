皇冠Estate首亮相？全新美規Toyota Crown SUV預告洛杉磯車展登場

全新美規Toyota Crown SUV預告發表。（取材自Toyota）

進入第16世代的Toyota Crown，正式畫分出Crossover、Sport、Sedan、Estate等四大車型外，除了Cronw Crossover已於日本 、台灣、美國等地接連上市販售，日前包括Crown Sedan與Crown Sport SUV 也在自家主場「2023日本移動展」（Japan Mobility Show）中正式亮相，但作為壓軸且尚未登場的Crown Estate似乎將浮出水面。

Toyota Crown Estate。（取材自Toyota）

Toyota USA曾於10月底時丟出一張只有左後車尾的預告照，上頭則有著「C」開頭車名以及「HEV AWD」的銘牌，媒體紛紛猜測是美規Crown的某種車型即將登場。而原廠日前於官方平台上也證實了這項傳言，並表示品牌將於14日正式發表全新美規Toyota Crown SUV。

全新美規Toyota Crown SUV預告發表。（取材自Toyota）

值得注意的是，美規Crown SUV並非我們已經在日本所見到的那輛Crown Sport SUV，而是尚未正式亮相的全新「Crown Estate」。至於為何到了北美市場就改名？據媒體所示，由於旅行車在當地市場的人氣不佳，車名不論保有Estate或更名Wagon，恐怕乏人問津，因此才將這輛新美規皇冠改稱「Crown SUV」。不過，如此的操作手法似乎也有理，因為這輛Crown旅行車實際上與我們所認知的旅行車有些不同，其像是一輛以休旅車型為建構基礎，進而打造出全新的Crown Estate。

圖為日規Toyota Crown Sport SUV，與即將登場的美規Crown SUV不同。（取材自Toyota）

Toyota Crown Estate。（取材自Toyota）

從已經釋出的兩張預告照來看，美規Toyota Crown SUV將有著與當時發表的Cronw Estate原型車相同，配置貫穿式LED尾燈，尾燈下方則是會冠上「CROWN」車名，預期整體輪廓也會與日規Crown Estate相差無幾。

Toyota Crown Estate。（取材自Toyota）

參考Crown Estate在亮相同時所公布的車身尺碼，其車長4930mm、車寬1880mm、車高1620mm、軸距2850mm，是一輛提供油電與PHEV插電動力的五人座車型，不論是車高或車寬皆較美規RAV4還來得大，但因為「旅行車」定位的緣故，車高則較美規RAV4低。

Toyota Crown Estate。（取材自Toyota）

Toyota Crown Estate。（取材自Toyota）

儘管相關動力規格都未揭露，但猜測美規Toyota Crown SUV理應也會提供搭載結合Hybrid油電系統的2.4升渦輪引擎，以及代號A25A-FXS的2.5升四缸引擎，2.5升油電動力綜效馬力可輸出236hp，至於2.4升渦輪油電則擁有綜效馬力340hp。更詳細的規格資訊，以及全新美規Crown SUV（或Crown Estate）外觀細節、座艙配置，需待月中正式發表後才能得知。

Toyota Crown全家族。（取材自Toyota）