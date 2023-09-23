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賓士Vision One-Eleven 創新實驗精神詮釋未來超跑

記者張振群／即時報導
賓士全新電動概念超跑Vision One-Eleven承襲傳奇C111創新實驗精神，引領設計與科技突破。( 圖：Mercedes-Benz提供）
賓士全新電動概念超跑Vision One-Eleven承襲傳奇C111創新實驗精神，引領設計與科技突破。( 圖：Mercedes-Benz提供）

德國賓士（Mercedes-Benz）發表全新電動概念超跑Vision One-Eleven，設計語彙融合未來與復古元素，動力系統以創新YASA軸向磁通電動馬達（axial- flux motor）為核心，體積更小，卻能提供賽車等級的大動力輸出。

YASA已於2021年7月成為Mercedes-Benz AG旗下100％持股子公司，擔當賓士未來電能動力技術開發的一大助力。結合借鑑F1一級方程式賽車的液冷圓柱電池技術，充分展現賓士多管齊下的電動車發展策略與全面兼顧的性能表現。

賓士Vision One-Eleven在外型輪廓上亦巧妙地銓釋新世代弓形設計（One-Bow），呼應21世紀賓士最具代表性的風格，同時強化品牌ICONIC LUXURY的豪華定位。「Mercedes-Benz Vision One-Eleven 結合令人驚嘆的設計與突破性的動力科技，正如同名歷史車款，這台車為未來的高性能跑車另闢新徑。」Mercedes-Benz Group AG董事暨技術長Markus Schäfer

首款導入「起居室空間」（lounge）概念設計的超跑內裝。( 圖：Mercede...
首款導入「起居室空間」（lounge）概念設計的超跑內裝。( 圖：Mercedes-Benz提供）

賓士Vision One-Eleven配備來自YASA的兩款先進的軸向磁通電動馬達。YASA是位在英國牛津的電動馬達專家，2021年七月成 Mercedes-Benz AG 100％持股子公司，集團因此取得極具潛力的獨特新技術，重新定義未來的電動車駕駛性能。

YASA新一代軸向磁通馬達將在賓士的Berlin-Marienfelde工廠生產，目前雙方也正攜手朝大規模量產努力，作為未來性能車款動力系統的核心，以滿足新一代電動車需求。除此之外，得力於位於英國Brixworth子公司Mercedes-AMG High Performance Powertrain 賽車專家的專業實力，Vision One-Eleven運用全新性能導向概念電池系統，搭配高性能液冷圓柱形電池和創新電池化學技術。

除了動力和扭矩密度，更窄的封裝規格使重量與尺寸得以雙雙下降，相較於市面上相同動力輸出的電動馬達，軸向磁通馬達的重量僅三分之一，且佔用空間也只有徑向式的三分之一；這讓工程師有了全新選項，在設計電動車時擁有更大自由。

「軸向磁通電動馬達重量大幅減輕也更緊湊，且性能勝過目前 99% 純電車搭載的同級徑向磁通電動馬達。在軸向磁通電動馬達中，電磁沿著馬達轉軸平行方向流動，效率極高。在徑向磁通電動馬達中，磁通方向與轉軸垂直。與徑向磁通馬達相比，軸向式的動力儲備明顯更高也更持久，將性能提升至全新水準。」YASA 創辦人暨技術長 Tim Woolmer

與現代化內裝對比的是儀表板資訊以點陣式影像呈現，使當前時速等資訊顯目展示，車子頭尾燈條同樣也以像素點陣樣貌相互呼應。3D點陣式影像的呈現，如同「數位化早期」的新聞跑馬燈風格，以粗糙QR code圖像，透過玻璃像素隨觀看角度不同呈現色彩漸層變化，幻化為數位藝術品。相對應的，真實影像則清晰顯示在方向盤旁的高解析度顯示螢幕上。

賓士Vision One-Eleven詮釋了虛實快速整合的趨勢，透過相同圖像、不同呈現形式的概念，進化版的MBUX Hyperscreen將8位元點陣風格的靈魂要素融入品牌設計， 充分展現復古未來感。

因應本次Vision One-Eleven全球發表，賓士設計師整合擴增實境（AR）至虛擬原型車艙，開創前所未有的用戶體驗。當駕駛戴上Magic Leap 2 AR 眼鏡後，眼前立即出現各種與周遭環境融合的高解析度數位內容。此技術結合實體車艙與超越螢幕的數位使用介面（UI），打造一個無縫融合的空間。

賓士自2015年推出F015概念車後不斷探索擴增實境（AR）技術，並在Vision One-Eleven之上有了進一步的展現，其中包含：儀表板上的資訊和投射於環境四周的資訊。透過 Mercedes-Benz Zero Layer零層級螢幕使用介面（UI），輔以擴增實境（AR）技術，可將包括模組、3D圖示和導航地圖等元素投射實體車艙中；而儀表板和方向盤周圍的控制介面同樣結合擴增實境（AR），將使用者體驗推向全新境界。

Vision One-Eleven展示的擴增實境（AR）體驗由賓士設計師與專家和Magic Leap技術專家合作研發改良，搭配超先進的Magic Leap 2 AR眼鏡，得使180度的擴增實境（AR）結合車外的真實世界和虛擬原型，讓車與環境無縫融合。地圖元素也能投射至環境中並可加入更多資訊，像是想去的地點，或是彎道另一端在施工等潛在危險。

在如X光般的透視景象中，用戶可以只保留必要資訊，例如，阻擋駕駛視線的物件（A柱、車門甚至引擎蓋）將會變成「透明」，以充分提升用戶體驗。此用戶使用介面（UI）為賓士開創不受技術限制的使用體驗，而它背後代表的是一個更遠大的延展實境（Extend Reality）願景，以實現極致流暢的用戶體驗。

賓士Vision One-Eleven設計靈感源自1960至70年代的傳奇實驗車款C111，其獨樹一格的鷗翼車門和搶眼的橘黑色塗裝，使這款追求極致空氣力學的中置引擎跑車成為當時設計標竿。而賓士Vision One-Eleven車身細膩的One-Bow設計，從低伏的車頭到肌理分明的後半部勾勒出平滑弓形，讓僅1,170毫米高的車身輪廓富有雕塑感，與古銅橘色及Alubeam Silver銀色塗裝和諧相襯，更顯頂級質感與奢華格調。

車側鮮明特徵包括齊平的鷗翼車門和車窗，外部以點陣式影像包覆，並將大尺寸輪圈無縫嵌入大鷗翼下方輪拱中，強化車輛的運動感與先進空力意象。結合衝突美學，在輪框上運用結構感強烈的元素設計，與極簡光滑的車體表面形成鮮明對比。

由C111車身下半部黑色塗裝的設計演變而來的空力套件，包含車身前後的貼地霧面黑色裙板、側邊門檻下沿刀鋒型輪廓，皆營造出俐落的視覺連貫性。而賓士Vision One-Eleven 的黑色「龍骨」也使車輛與路面之間無縫過渡，貼地感更勝C111。

致敬C111經典外型，賓士Vision One-Eleven在設計細節上亦有許多獨到之處。車頭沿襲了低矮圓角矩形設計，搭配3D點陣式燈條顯示，將C111的圓形車燈數位化。而與C111的不同之處，Vision One-Eleven採用U形前裙板，輔以引擎蓋的黑色進氣口，使輪廓更加鮮明；車尾採用輪廓張揚的擴散器，橫跨其上的是與前端車頭相同的點陣式紅色尾燈，另外車尾也和車側刀鋒裙板皆藏有藍色背光，在輪圈內側也配有圓形照明元件。

進入車內，賓士Vision One-Eleven善用電動馬達的緊湊體積，為首款導入「起居室空間」（lounge）概念的超跑內裝：在Race模式下，直立椅背結合精巧的觸控螢幕，提供極致精簡的駕控配置。而於Lounge模式下，座椅傾倒後即會與底盤、中控台和後車廂變成一體化空間，使乘客得以像在「起居室空間」一樣放鬆休息，此設計為未來超跑開創嶄新體驗。

賓士Vision One-Eleven的內裝配備同樣精簡，目標是盡可能減少附加元素。以規格跳脫傳統的座椅為例，椅墊貼齊嵌入車地板，乍看就像F 賽車的桶型賽車椅。橘色四點式安全帶和閃亮的拋光安全帶扣進一步加強熱血運動氣息。然而儘管運動感濃厚，這款創新座椅仍不失舒適豪華，不僅能夠配合需求調整椅背角度，其亮面銀色菱格布面也讓車內具備科幻氛圍與頭等艙豪華感受。

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