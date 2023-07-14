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大改款Volkswagen Passat Variant 預告秋季現身

記者黃俐嘉／綜合報導
大改款Volkswagen Passat Variant偽裝測試車廠圖。（取材自Volkswagen）
大改款Volkswagen Passat Variant偽裝測試車廠圖。（取材自Volkswagen）

房車逐漸在市場上式微已經是個不爭的事實，Volkswagen歷經多個世代的老牌房車Passat也已在先前正式停產，但其旅行車版本Passat Variant得到了留存，不僅確認將會推出下一代版本外，原廠在近日更釋出了大改款車型的偽裝測試車，並預告Passat旅行車將於今年秋季正式公開。

預計將與大改款第三代Volkswagen Tiguan一同共用福斯集團MEB Evo底盤平台的新世代Passat Variant，其車身尺碼也將有所放大，車長4917mm (+144mm)、車寬1852mm (+20mm)、車高1482mm (+7mm)，受益於車長有著顯著增加，新一代Passat Variant的軸距也增加到了2841mm，比起現行世代多了50mm。

大改款Volkswagen Passat Variant偽裝測試車廠圖。（取材自...
大改款Volkswagen Passat Variant偽裝測試車廠圖。（取材自Volkswagen）

儘管目前僅先公布偽裝車廠圖一窺新世代Volkswagen Passat Variant的外觀輪廓，但原廠也在一系列大改款Tiguan、Passat Variant偽裝測試車照，夾雜了一張疑似是這輛大改款旅行車的內裝配置。或許是因為與新世代Tiguan有著高關聯的因素，大改款Passat Variant的座艙鋪陳亦出現了全新15吋大尺碼觸控觸控螢幕，以及盤面換上2D平面廠徽，擁有實體按鈕的方向盤設計。

大改款Volkswagen Passat Variant偽裝測試車廠圖。（取材自...
大改款Volkswagen Passat Variant偽裝測試車廠圖。（取材自Volkswagen）

至於在動力編成方面，新世代Volkswagen Passant Variant預計也會與第三代Tiguan相同，提供一系列搭配輕油電系統的汽、柴油引擎，以及PHEV插電式油電混合動力系統的eHybrid車型，插電版Passat Variant在純電模式下，最大續航距離將有望達到120公里，車輛也預計擁有201hp至286hp的綜效馬力表現。

大改款Volkswagen Passat Variant內裝。（取材自Volks...
大改款Volkswagen Passat Variant內裝。（取材自Volkswagen）

全新世代Volkswagen Passant Variant不僅與自家品牌暢銷休旅Tiguan有著密切關係，其未來也將與大改款Škoda Superb一同在VAG福斯集團位於斯洛伐克的Bratislava工廠量產，但與Passant Variant不同的是，新世代Škoda Superb仍舊會同時有著旅行車版本與房車車型。

大改款Volkswagen Passat Variant與Tiguan偽裝測試車...
大改款Volkswagen Passat Variant與Tiguan偽裝測試車廠圖。（取材自Volkswagen）

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