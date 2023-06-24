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品牌再寫下新里程碑 Fisker正式於美交付Ocean純電休旅

記者黃俐嘉／即時報導
Fisker Ocean。（取材自Fikser）
Fisker Ocean。（取材自Fikser）

經過一番等待後，美國新創電動車廠Fisker總算在月初預告將於美國交付Ocean，最後於23日在加州交付了22輛Ocean One首發版純電休旅予車主，而這也是繼5月初首次在歐洲市場交車後，Fisker再度為品牌寫下的新里程碑，尤其是在自家美國主場又更具意義了。

Fisker Ocean。（取材自Fikser）
Fisker Ocean。（取材自Fikser）

品牌董事長兼執行長Henrik Fisker對此說道，Fisker Ocean自2020年10月開發以來，對於順利量產並交車給客戶這一刻等待多時，Fisker對於終於在美國交車的里程碑感到相當欣慰，同時也感謝下訂的客戶願意投入耐心等待Ocean量產與交付作業。首批在美國所交出的首發版Ocean，是於奧地利Magna Steyr工廠量產，而Fisker Ocean的交付計畫將會持續整個夏季。

Fisker Ocean。（取材自Fikser）
Fisker Ocean。（取材自Fikser）

而美國市場這22輛Fisker Ocean One首發版，全都是售價6萬8999美元的頂規Extreme車型，其配置的113kWh鋰電池組 (淨容量106kWh) 根據EPA公布的數據顯示，腳踩20吋鋁圈的Ocean Extreme車型最大續航距離可達到360英里的成績 (約579公里)。另外，首發版Ocean還配有加熱前/後排座椅、數位後視鏡、SolarSky太陽能車頂板、17.1吋中控螢幕等配備。

Fisker Ocean。（取材自Fikser）
Fisker Ocean。（取材自Fikser）

加州 休旅 電動車

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