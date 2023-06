品牌再寫下新里程碑 Fisker正式於美交付Ocean純電休旅

經過一番等待後,美國新創電動車 廠Fisker總算在月初預告將於美國交付Ocean,最後於23日在加州 交付了22輛Ocean One首發版純電休旅 予車主,而這也是繼5月初首次在歐洲市場交車後,Fisker再度為品牌寫下的新里程碑,尤其是在自家美國主場又更具意義了。

品牌董事長兼執行長Henrik Fisker對此說道,Fisker Ocean自2020年10月開發以來,對於順利量產並交車給客戶這一刻等待多時,Fisker對於終於在美國交車的里程碑感到相當欣慰,同時也感謝下訂的客戶願意投入耐心等待Ocean量產與交付作業。首批在美國所交出的首發版Ocean,是於奧地利Magna Steyr工廠量產,而Fisker Ocean的交付計畫將會持續整個夏季。

