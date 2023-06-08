我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫／劉德華 尼克森總統圖書館華語女導覽

矽谷谷歌員工回憶2000年網路泡沫：裁員比現在慘烈

貴也要買 Volkswagen Golf R 333 Limited Edition 8分鐘完售

記者黃俐嘉／即時報導
Volkswagen Golf R 333 Limited Edition。（取材自Volkswagen）
Volkswagen Golf R 333 Limited Edition。（取材自Volkswagen）

如果你認為一台售價折台幣超過255萬元的福斯性能掀背難以下手的話，3月底揭開面紗的Volkswagen Golf R 333 Limited Edition可能會讓你打破這種想法，這輛性能特仕車在6月2日於德國開始接受預訂後，竟然在不到十分鐘的時間就宣告完售了。

Volkswagen Golf R 333 Limited Edition。 （...
Volkswagen Golf R 333 Limited Edition。 （取材自Volkswagen）

基於Volkswagen Golf R Performance車型打造而成的Golf R 333 Limited Edtition，是繼福斯去年推出Golf R 20 Years20周年紀念版後，時隔一年再度推出的特殊版車型。除了全球限量333台外，座艙內部還多了000／333的專屬銘牌彰顯其不凡身分，更驚人的是，這輛性能特仕車在開賣8分鐘後便全數完售，等於每一分鐘就賣出將近42輛的Golf R 333 Limited Edition。

Volkswagen Golf R 333 Limited Edition。 （...
Volkswagen Golf R 333 Limited Edition。 （取材自Volkswagen）

但最嚇人的還不只完售速度，要知道的是，Golf R Performance在德國售價為5萬7985（歐元，下同，約6萬2500美元），但Golf R 333 Limited Edition可是開出了7萬6410元的價格，足足多了1萬8425元。在多了這些錢的情況下，購買這輛限量性能特仕車的車主將獲得什麼配備呢？

Volkswagen Golf R 333 Limited Edition。 （...
Volkswagen Golf R 333 Limited Edition。 （取材自Volkswagen）

包括車型專屬並搭配黑色車頂的萊姆黃金屬漆 (Lime Yellow)、19吋Estoril鋁圈、黑色後視鏡外蓋、帶有「333」字樣的黑色側裙貼紙，以及IQ.Light-LED矩陣式頭燈、Nappa真皮運動座椅、Harman Kardon高級音響系統等，與列在標配選項的Akrapovič鋁合金蠍子管。

Volkswagen Golf R 333 Limited Edition。 （...
Volkswagen Golf R 333 Limited Edition。 （取材自Volkswagen）

Volkswagen Golf R 333 Limited Edition。 （...
Volkswagen Golf R 333 Limited Edition。 （取材自Volkswagen）

儘管要價不便宜，但Golf R 333 Limited Edition動力編成仍承襲了Golf R Performance，搭載原廠代號代號EA888的2.0升直列四缸渦輪引擎，搭配DSG七速雙離合器變速箱，最大馬力可輸出333ps/42.8kgm，從零加速至100km/h僅需4.6秒就能完成，車輛極速則是被限制在270km/h。

Volkswagen Golf R 333 Limited Edition。 （...
Volkswagen Golf R 333 Limited Edition。 （取材自Volkswagen）

這333台的Volkswagen Golf R 333 Limited Edition預計將於今年9月在福斯位於德國Wolfsburg狼堡的工廠正式量產，並在十月開始進行第一批的交付，原廠屆時也計畫在德國Autostadt汽車城舉辦盛大的交車儀式活動。

Volkswagen Golf R 333 Limited Edition。 （...
Volkswagen Golf R 333 Limited Edition。 （取材自Volkswagen）

德國 汽車

上一則

中媒：特斯拉動員中國供應鏈 赴墨西哥複製上海超級工廠

延伸閱讀

齊聲譴責俄 德國等北約盟國指責破壞大壩是「戰爭罪」

齊聲譴責俄 德國等北約盟國指責破壞大壩是「戰爭罪」
中國招募德退役飛行員參與訓練 德防長要求立刻停止

中國招募德退役飛行員參與訓練 德防長要求立刻停止
英特爾要求100億歐元設廠補貼 德國政府為難

英特爾要求100億歐元設廠補貼 德國政府為難
若債務違約 福斯民調：47%怪罪拜登 44%怪共和黨

若債務違約 福斯民調：47%怪罪拜登 44%怪共和黨

熱門新聞

現在在美國買一輛特斯拉Model 3，可能會比Toyota Camry還便宜。（路透）

適用全額補助後 在美買特斯拉Model 3比豐田Camry便宜

2023-06-07 02:30
由於更頻繁出現理賠、更嚴重的事故以及更高的維修費用，導致新澤西州保險公司紛紛申請調高汽車保費，有一家提出的漲幅竟高達63.1%。(美聯社)

這哪一家？ 汽車保費要求漲63.1% 根據里程定費率

2023-06-05 19:51

開車窗、開空調何者省油？實測結果破迷思 關鍵在1動作

2023-06-07 18:12
Fisker Ocean。(取材自Fisker)

續航580公里高於預期 Fisker Ocean 6月下旬美國交車

2023-06-06 01:23
蒙古總理奧雲額爾登6日與特斯拉執行長馬斯克舉行視訊會議，商討電動車發展事宜。蒙古礦產資源豐富，可能是吸引特斯拉的一大原因。 （路透）

風吹草低不只見牛羊 馬斯克與這國商討電動車投資事宜

2023-06-07 06:43
特斯拉Model Y電動車。(取材自Tesla)

開車時…方向盤突脫落 特斯拉召回這車款

2023-06-07 19:55

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害
紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日
好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康

好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康
Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員

Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員
「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器