貴也要買 Volkswagen Golf R 333 Limited Edition 8分鐘完售

Volkswagen Golf R 333 Limited Edition。（取材自Volkswagen）

如果你認為一台售價折台幣超過255萬元的福斯性能掀背難以下手的話，3月底揭開面紗的Volkswagen Golf R 333 Limited Edition可能會讓你打破這種想法，這輛性能特仕車在6月2日於德國 開始接受預訂後，竟然在不到十分鐘的時間就宣告完售了。

Volkswagen Golf R 333 Limited Edition。 （取材自Volkswagen）

基於Volkswagen Golf R Performance車型打造而成的Golf R 333 Limited Edtition，是繼福斯去年推出Golf R 20 Years20周年紀念版後，時隔一年再度推出的特殊版車型。除了全球限量333台外，座艙內部還多了000／333的專屬銘牌彰顯其不凡身分，更驚人的是，這輛性能特仕車在開賣8分鐘後便全數完售，等於每一分鐘就賣出將近42輛的Golf R 333 Limited Edition。

Volkswagen Golf R 333 Limited Edition。 （取材自Volkswagen）

但最嚇人的還不只完售速度，要知道的是，Golf R Performance在德國售價為5萬7985（歐元，下同，約6萬2500美元），但Golf R 333 Limited Edition可是開出了7萬6410元的價格，足足多了1萬8425元。在多了這些錢的情況下，購買這輛限量性能特仕車的車主將獲得什麼配備呢？

Volkswagen Golf R 333 Limited Edition。 （取材自Volkswagen）

包括車型專屬並搭配黑色車頂的萊姆黃金屬漆 (Lime Yellow)、19吋Estoril鋁圈、黑色後視鏡外蓋、帶有「333」字樣的黑色側裙貼紙，以及IQ.Light-LED矩陣式頭燈、Nappa真皮運動座椅、Harman Kardon高級音響系統等，與列在標配選項的Akrapovič鋁合金蠍子管。

Volkswagen Golf R 333 Limited Edition。 （取材自Volkswagen）

Volkswagen Golf R 333 Limited Edition。 （取材自Volkswagen）

儘管要價不便宜，但Golf R 333 Limited Edition動力編成仍承襲了Golf R Performance，搭載原廠代號代號EA888的2.0升直列四缸渦輪引擎，搭配DSG七速雙離合器變速箱，最大馬力可輸出333ps/42.8kgm，從零加速至100km/h僅需4.6秒就能完成，車輛極速則是被限制在270km/h。

Volkswagen Golf R 333 Limited Edition。 （取材自Volkswagen）

這333台的Volkswagen Golf R 333 Limited Edition預計將於今年9月在福斯位於德國Wolfsburg狼堡的工廠正式量產，並在十月開始進行第一批的交付，原廠屆時也計畫在德國Autostadt汽車 城舉辦盛大的交車儀式活動。