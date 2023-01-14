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「頭文字D」AE86變電動車 豐田同步展示氫動力版本 保有迷人引擎聲

編譯林奇賢／綜合外電
在2023年東京改裝車展中，豐田汽車（Toyota）讓經典跑車Corolla AE86變身電動車，還推出另一輛氫動力版本的概念車。 （取材自Toyota）
在2023年東京改裝車展中，豐田汽車（Toyota）讓經典跑車Corolla AE86變身電動車，還推出另一輛氫動力版本的概念車。 （取材自Toyota）

「頭文字D」中的經典車款AE86，其字母E代表Corolla車系的底盤代號，如今這個字母將被賦予「電動車」的涵義。豐田（Toyota）在今年東京改裝車展上針對AE86展示兩款概念車：一為電池驅動的電動車，另一為氫動力車，重新打造這款1980年代問世的標誌性跑車。

The Verge報導，豐田說，AE86電動車採用的是「Lexus孕育的電動化技術」，以及Tundra HEV的電動馬達還有Prius PHEV的電池等零件，同時還配備電動車不常見的手排變速箱。

影片來源：YouTube

不過，開這輛車可能沒有極速奔馳的快感。儘管豐田顯然費盡心思想保留AE86原本的駕駛體驗，但根據Jalopnik，其馬達可能只有48匹馬力，不到原來的一半，而電池續航力也沒辦法讓駕駛開很遠。

至於另一輛AE86 H2概念車，是用氫氣來運轉原有引擎，所以車主便能獲得引擎「迷人的聲音和震動」，且不會有碳排。為此，車尾會安裝來自於Mirai的兩組高壓氫氣缸，而燃料噴嘴、油管、火星塞等其他地方，會進行最低限度的調整。相比電動車的版本，AE86 H2概念車有個巨大的優勢，它搭載的是上掀式頭燈，而非固定式頭燈。

電動車 概念車 豐田

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