索尼本田攜手 預告CES展發表首款合作電動車

Sony Vision-S 01 Concept。（取材自Sony）

日本兩大企業Sony與Honda 在今年春季時共同宣布成立名為Sony Honda Mobility (SHM) 的新公司，索尼與本田將合作開發電動車 ，並表示最快會於2025年發表首款電動車，Honda將負責在自家工廠生產這輛電動車，至於Sony則是為新公司開發全新的服務移動平台。

這幾年似乎成為汽車品牌相當重視的CES 消費性電子展，Sont Honda Mobility也沒有打算缺席，近日甚至釋出短影片預告將於2023 CES展帶來新作品！儘管原廠並未說明任何的細節，包括這輛全新電動車的車名亦未揭曉，而影片中也僅有車頭輪廓的剪影快速露出，但業界人士皆認為這輛由Sony與Honda合資電動車將會展現高科技的面貌。

立志對抗Tesla的SHM，其首款電動車預計會是款具備高階娛樂體驗的電動車，因為Sony在先前曾表示有意將自家電玩遊戲機PlayStation 5整合至電動車上，這代表車主未來有機會在這輛Sony、Honda合資的電動車裡玩《跑車浪漫旅Gran Turismo 7》！此外，Sony Honda Mobility也表態過自家的全新電動車將具備Level 3的自駕功能，並且還會提過訂閱制服務讓消費者可以更靈活的使用自家電動車。