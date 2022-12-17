對抗Model 3？全新Mercedes-Benz EQA Sedan偽裝測試中

全新Mercedes-Benz EQA Sedan現正測試中。(取材自AutoExpress)

德國三芒星目前的Mercedes-EQ純電陣容包括了EQE、EQS、EQA、EQB、EQE SUV 、EQS SUV，以及開啟EQ車系首部曲的純電休旅 EQC，還有純電商旅EQV與甫於近期亮相的EQT，但扣除純電商旅與EQA、EQB外，其餘EQ車系的定位仍偏高，即便對於電動車 有興趣的消費者也很難馬上入手。眼看全球電動車霸主Tesla的Model 3仍舊熱銷，Mercedes-Benz的純電車款當然也不會僅有如此。

近期便有外媒在歐洲道路上捕獲到了一輛神秘偽裝車，從一些顯眼的外觀特徵辨別出這是台出自於Mercedes-Benz的純電動車！事實上，原廠先前就已暗示過品牌計畫推出一款小型四門純電房車，來用以對抗市面上早已販售的Tesla Model 3，與同為德系豪華品牌BMW所帶來的i4。值得注意的是，未來這輛進入量產化後的Mercedes-EQ小型純電房車，將建構於品牌全新的MMA底盤平台之上 (Mercedes Modular Architecture)。

這套底盤平台並非只能使用在純電動車上，而是一具仍可與內燃機引擎相容的底盤平台，是個讓內燃機配合電動車而進行開發設計的全新架構，最初概念源自於EQXX概念車之上。日前首度被捕獲的到這輛小型純電房車，據傳車名將命名為「EQA」，或許會有人馬上聯想起現有的EQA休旅該如何是好？根據先前外媒的報導指出，自從EQE SUV與EQS SUV相繼問世後，便代表品牌未來的純電休旅車名之後都會再加上「SUV」，如此一來便不會與房車版本的車名互相牴觸，這也似乎暗示著下一代或小改款的現行EQA，屆時可能會在車名後方再加上SUV以表身分。

全新Mercedes-Benz EQA入門房車，預期車長將來到約4.7米的水準，這與現行Tesla Model 3、BMW i4相近，但比起Mercedes-Benz A-Class Sedan的車長則稍微增加；然而，目前關於這輛全新純電小型房車的資訊仍過於稀少，包括動力配置等相關數據依舊尚未明朗。另外，已計畫要將品牌旗下緊湊車型改搭MMA架構的Mercedes-Benz，在先前則是確認了現行A-Class及B-Class將於2025年停產，意旨原廠也不打算推出這兩款小車的大改款車型了。