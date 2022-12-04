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首款插電M Car猛獸出閘 全新BMW XM於南卡工廠正式量產

記者黃俐嘉／即時報導
品牌第一款插電M系列，全新BMW XM (G09) 正式於美國南卡羅萊納州Spartanburg工廠正式投產。（取材自BMW USA）
品牌第一款插電M系列，全新BMW XM (G09) 正式於美國南卡羅萊納州Spartanburg工廠正式投產。（取材自BMW USA）

BMW在迎接M GmbH的第50周年之際，不僅推出許多50 Jahre Edition紀念車款，包括首度問世的M3 Touring性能旅行車亦是M系列50周年的巨作之一，不過，為了因應市場走向漸趨電動化，BMW在秋季時更是為M Car發表了一款極具代表性的作品。

BMW XM (G09) 是品牌第一款插電M系列。（取材自BMW）
BMW XM (G09) 是品牌第一款插電M系列。（取材自BMW）

目前已在市面上販售中的BMW M760e，或純電版的i4 M50、iX M60都是隸屬於M Performance車型，但全新BMW XM (原廠代號G09) 是品牌第一款插電M Power，是純正M系列性能車。更重要的是，這輛油電猛獸還是自1970年代後期的M1 (原廠代號E26) 超跑後，首款非BMW常規車型延伸出來的M GmbH產品。

BMW XM (G09)。（取材自BMW）
BMW XM (G09)。（取材自BMW）

而早在發表時就已宣布會在喻有「X系列故鄉」的南卡羅萊納州Spartanburg工廠生產的全新BMW XM，本月初已正式投入生產線開始大規模量產，並且與BMW X5、BMW X6和BMW X7一起在同一條裝配線上製造。值得一提的是，日前才完成第600萬輛X系列下線的Spartanburg工廠，更是只花了兩年的時間就從500萬台產量進入到第600萬台，足以證明BMW X系列在市場上的人氣。

全新BMW XM在喻有「X系列故鄉」的美國南卡羅萊納州Spartanburg工廠...
全新BMW XM在喻有「X系列故鄉」的美國南卡羅萊納州Spartanburg工廠正式量產。（取材自BMW USA）

作為首款複合式動力的BMW M系列，全新BMW XM搭載全新開發的4.4升V8雙渦輪增加引擎，結合可輸出197hp動力的電動馬達而組合成的高性能混合動力單元，搭配八速M Steptronic變速箱和M xDrive四輪驅動系統，使其綜效馬力可達到653hp/81.6kgm；儘管因為搭載M Hybrid系統、25.7kWh電池組而有所「增重」，讓XM整車重達到了2750公斤之多，但靠著電動車的優勢還是能讓車輛僅花費4.3秒就能從靜止加速至100km/h。

BMW XM (G09) 綜效馬力可達到653hp/81.6kgm。（取材自BM...
BMW XM (G09) 綜效馬力可達到653hp/81.6kgm。（取材自BMW）

目標市場設定於美國、中國與中東的全新BMW XM，現階段也在主要國家中公布了預售價格，並計畫在2023年春季陸續進駐各國展間。

BMW XM (G09) 正式於美國南卡羅萊納州Spartanburg工廠正式投...
BMW XM (G09) 正式於美國南卡羅萊納州Spartanburg工廠正式投產。（取材自BMW）

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