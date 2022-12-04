首款插電M Car猛獸出閘 全新BMW XM於南卡工廠正式量產

品牌第一款插電M系列，全新BMW XM (G09) 正式於美國南卡羅萊納州Spartanburg工廠正式投產。（取材自BMW USA）

BMW在迎接M GmbH的第50周年之際，不僅推出許多50 Jahre Edition紀念車款，包括首度問世的M3 Touring性能旅行車亦是M系列50周年的巨作之一，不過，為了因應市場走向漸趨電動化，BMW在秋季時更是為M Car發表了一款極具代表性的作品。

BMW XM (G09) 是品牌第一款插電M系列。（取材自BMW）

目前已在市面上販售中的BMW M760e，或純電版的i4 M50、iX M60都是隸屬於M Performance車型，但全新BMW XM (原廠代號G09) 是品牌第一款插電M Power，是純正M系列性能車。更重要的是，這輛油電猛獸還是自1970年代後期的M1 (原廠代號E26) 超跑 後，首款非BMW常規車型延伸出來的M GmbH產品。

BMW XM (G09)。（取材自BMW）

而早在發表時就已宣布會在喻有「X系列故鄉」的南卡 羅萊納州Spartanburg工廠生產的全新BMW XM，本月初已正式投入生產線開始大規模量產，並且與BMW X5、BMW X6和BMW X7一起在同一條裝配線上製造。值得一提的是，日前才完成第600萬輛X系列下線的Spartanburg工廠，更是只花了兩年的時間就從500萬台產量進入到第600萬台，足以證明BMW X系列在市場上的人氣。

全新BMW XM在喻有「X系列故鄉」的美國南卡羅萊納州Spartanburg工廠正式量產。（取材自BMW USA）

作為首款複合式動力的BMW M系列，全新BMW XM搭載全新開發的4.4升V8雙渦輪增加引擎，結合可輸出197hp動力的電動馬達而組合成的高性能混合動力單元，搭配八速M Steptronic變速箱和M xDrive四輪驅動系統，使其綜效馬力可達到653hp/81.6kgm；儘管因為搭載M Hybrid系統、25.7kWh電池組而有所「增重」，讓XM整車重達到了2750公斤之多，但靠著電動車 的優勢還是能讓車輛僅花費4.3秒就能從靜止加速至100km/h。

BMW XM (G09) 綜效馬力可達到653hp/81.6kgm。（取材自BMW）

目標市場設定於美國、中國與中東的全新BMW XM，現階段也在主要國家中公布了預售價格，並計畫在2023年春季陸續進駐各國展間。