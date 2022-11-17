史上最省油Toyota Prius？美規車型透露油耗、加速成績

洛杉磯車展登場，Toyota也透露更多全新Prius相關訊息。（圖：Toyota提供）

全新第五代Toyota Prius已經在日本 、歐洲等地率先公布相關訊息，日本當地將在今年冬天開始販售HEV油電複合動力車型；至於歐洲市場則是要等到明年春天，並且只提供Prius Plug-in Hybrid插電式複合動力。而剛才公布新車訊息的美規Toyota Prius，則將與日規車型同步於今年稍晚時公布售價以及銷售日期。

Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.北美分公司直接表明，全新Toyota Prius將會是有史以來最省油的Prius，預估將會有高達57MPG（約為24.1km/L）的燃油效率表現，並且在第五代Toyota Hybrid System挹注下，使全新美規Toyota Prius的綜效馬力最高有196hp，達到滿足駕駛樂趣並且節能省油兼具嶄新定位。

Toyota北美分公司直接表明，全新Toyota Prius將會是有史以來最省油的Prius，預估將會有高達57MPG（約為24.1km/L）的燃油效率表現。 （圖：Toyota提供）

全新美規Toyota Prius動力架構為2.0L燃油引擎搭配電動馬達的新世代Hybrid複合動力系統，FWD前輪驅動車型具備194hp綜效馬力輸出，從靜止加速到60mph僅需7.2秒就完成，相比過去車型提升26％；至於多了後置電動馬達的AWD四驅車型，綜效馬力不僅有196hp，0-60mph的加速時間也縮短至7.0秒。

美規Toyota Prius動力架構為2.0L＋電動馬達的新世代Hybrid複合動力系統，FWD前輪驅動車型具備194hp綜效馬力輸出，0-60mph僅7.2秒；至於AWD四驅車型綜效馬力為196hp，0-60mph縮短至7.0秒。（圖：Toyota提供）

全新第五代Toyota Prius搭載新開發鋰離子電池組，相比上世代使用的鎳氫電池，不僅輸出功率提升15％，還減少尺寸與重量並能放置於後排座位下方，使車身重心更低。而Toyota Prius AWD的後置電動馬達，採用高功率IPM（Interior Permanent Magnet）規格，無論在濕滑路面或雪地，都能提供優異的牽引力與過彎穩定性。

日規、歐規都沒有提及的最新世代Toyota Safety Sense TSS 3.0智動駕駛輔助系統，相比上一代Toyota Prius，藉由新傳感器不僅能額外提供交叉路口的偵測功能，還多了摩托車的辨識能力；LDA車道偏離警示系統則是增強車道辨識的能力，包括路邊護欄等3D物體，能幫助系統可以更快識別車道位置。

最新世代Toyota Safety Sense TSS 3.0智動駕駛輔助系統，藉由新傳感器能額外提供交叉路口的偵測功能，並且還多了摩托車的辨識能力。（圖：Toyota提供）

全速域DRCC雷達感應式車距維持定速系統，從過往的三個跟車距離現在新增到四個可選，也新增相鄰車道偵測功能，有助於系統以更自然、順暢的模式來運行；LTA車道循跡輔助系統亦升級車道辨識的能力，能讓相鄰車道有更多的安全空間；RSA限速辨識輔助系統則拓展更多的標誌辨識能力，包括某些十字路口標誌或警告標誌現在都能辨識。