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第七代Ford Mustang發表 2.3T/5.0 V8 顯現科幻肌肉感

記者趙駿宏／即時報導
Ford Mustang 5.0 GT。（取材自Ford）
Ford Mustang 5.0 GT。（取材自Ford）

Ford於14日於底特律北美車展上發表了全新第七代Mustang野馬跑車，而Ford當然也沒讓大家失望，率先推出的2.3 EcoBoost和5.0升V8全都是純燃油動力，搭配沉浸式的大螢幕內裝風格，在最後體驗美式肌肉車純粹的美好外，還能享有科技與現代化的座艙體驗。

第七代Ford Mustang正式發表。（取材自Ford）
第七代Ford Mustang正式發表。（取材自Ford）

首先比期前一代Mustang在外觀上對初代車型致敬，新一代的Mustang則多了幾分更趨近於電動車的科幻設計，像是更加圓潤的前葉子板外型，線條更加簡約的鈑件摺線，加上更寬但卻更柔和的後輪拱，有種跨越時代但卻又保留Mustang餘韻的違和感。此外，這一次的Fastback造型有著更長的車頂線，原廠表示這是為了戴安全帽時更容易進出。

Ford Mustang 2.3 EcoBoost。（取材自Ford）
Ford Mustang 2.3 EcoBoost。（取材自Ford）

Ford Mustang這次的斜背車頂設計較長，是為了讓駕駛更方面戴安全帽進出。...
Ford Mustang這次的斜背車頂設計較長，是為了讓駕駛更方面戴安全帽進出。（取材自Ford）

當然Tri-Bar LED頭燈延續了Mustang的經典照明特徵，擴寬厚的車尾配上了嶄新的三柵式LED尾燈，加上底部重新設計的擴散器，除改善後部的空氣力學平衡外，整體造型頗有電影裡科幻跑車的韻味。

全新Mustang的車尾增添許多科幻感，連招牌三柵尾燈都顯得更新穎。（取材自Fo...
全新Mustang的車尾增添許多科幻感，連招牌三柵尾燈都顯得更新穎。（取材自Ford）

當然，擁有眾多車型Mustang每個型號都有自己獨特的車頭造型。5.0 GT與 2.3 EcoBoost間的區別在於，動力和性能較強的5.0 GT車型，有更大、更具侵略性的水箱罩和氣壩，目的是增加撞風面積。並通過新增的引擎蓋通風口和重新設計的前分流器，讓5.0 GT車型的空氣力學得到進一步強化。

5.0 GT與 2.3 EcoBoost的車頭造型有明顯區別。（取材自Ford）
5.0 GT與 2.3 EcoBoost的車頭造型有明顯區別。（取材自Ford）

5.0 GT還提供了敞篷車型，並且延續了它的傳統，提供最大的開篷自由度，緊湊的車頂設計和獨立的後懸吊也有助於打造足夠的後備箱空間，最多可容納兩個高爾夫球袋。

Ford Mustang 5.0 GT Convertible。（取材自Ford...
Ford Mustang 5.0 GT Convertible。（取材自Ford）

若是選配Performance Pack套件，則多了引擎室拉桿、Torsen LSD、前390後355mm的Brembo煞車套組、更寬的後輪、MagneRide主動式電子懸吊、煞車通風管、機油冷卻器、Recaro座椅和帶有主動閥門的跑車排氣管。其中有一項最為特別的則是Drift Brake，它的造型與傳統機械手煞車長得十分相似，但實際上是使用電子式煞車來操作後輪，Ford原廠表示，這是專為新手駕駛學習甩尾時，方便拉手煞車所設計的。

選配Performance Pack套件能夠得到強化的Brembo煞車組。（取材...
選配Performance Pack套件能夠得到強化的Brembo煞車組。（取材自Ford）

Performance Pack套件內的Recaro跑車座椅。（取材自Ford）
Performance Pack套件內的Recaro跑車座椅。（取材自Ford）

Drift Brake的造型與傳統手煞車相似，但實際上是使用電子式煞車來操作後輪...
Drift Brake的造型與傳統手煞車相似，但實際上是使用電子式煞車來操作後輪甩尾使用。（取材自Ford）

而在科幻感十足的外觀底下，幾乎不屬於Mustang個性的內裝也被原廠配置到車艙裡頭，或許在這個世代，並不需要什麼複雜的戰鬥機風格內裝設計，新Mustang配備了一個高解析度的12.4 吋數位儀表板搭配一個13.2吋的SYNC 4中控螢幕。

新世代Mustang採用12.4 吋數位儀表板搭配13.2吋的SYNC 4中控螢...
新世代Mustang採用12.4 吋數位儀表板搭配13.2吋的SYNC 4中控螢幕。（取材自Ford）

雖然這與之前歷代Mustang復古風格的座艙大相徑庭，但由於Ford使用了專門在遊戲裡的3D引擎技術，使得其螢幕的顯示十分清晰，運算速度也很優秀。在中控台仍保留一些實體案件，但大多數已轉移至中控螢幕內，Ford聲稱此設計得到了現任車主的支持，而不僅僅是年輕一代的族群。

往電車靠攏的新設計與歷代Mustang復古風格的座艙大相徑庭。（取材自Ford）
往電車靠攏的新設計與歷代Mustang復古風格的座艙大相徑庭。（取材自Ford）

最後在動力部分，依舊維持與上一代相同的2.3升四缸EcoBoost與5.0升V8自然進氣兩個版本，雖然Ford尚未透露新的2.T和5.0 V8的動力數據，但原廠表示V8具有「全新的雙進氣箱和雙節氣門」，可改善進氣，並聲稱這具V8引擎將成為 Mustang GT標準車型史上最強大的V8。

第七代Ford Mustang首波推出2.3EcoBoost、5.0 GT(含敞...
第七代Ford Mustang首波推出2.3EcoBoost、5.0 GT(含敞篷車型)。 （取材自Ford）

變速箱部分，2.3T僅配備10速自排變速箱，而5.0 GT車型除10速自排外，也提供六速手排版本，並且擁有rev-matching轉速匹配系統(自動退檔補油)，讓選擇手排的駕駛也能夠輕鬆操駕。

第七代Ford Mustang登場。（取材自Ford）
第七代Ford Mustang登場。（取材自Ford）

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