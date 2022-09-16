品牌首創插電M系列休旅 全新BMW XM敲定9月底登場

全新BMW XM使用純電模式行駛之下，歐洲WLTP測試結果可跑約80公里。（取材自BMW）

在iX M60與i4 M50相繼誕生後，便代表德系豪華品牌BMW也將為自家M GmbH性能子品牌帶入電動化，而BMW亦於去年11月底公開了品牌第一款帶電的M系列性能休旅 Concept XM，雖然當時仍是以概念車 身分亮相，但原廠終於敲定了這輛全新電動休旅的亮相時程。

BMW XM Concept。 （取材自BMW）

BMW USA在近日於官方YouTube上傳了一支不到30秒的影片，預告了全新XM即將要在美東時間9月27日晚間6時01分正式發表，不過為何是由北美地區BMW來宣布XM的發表時程呢？因為這輛品牌首款插電M系列休旅，將在有著X系列之家稱號的南卡 羅萊納州Spartanburg工廠進行量產。

全新BMW XM搭載BMW全新開發 (為電動車做調教)、與電動系統結合的4.4升V8引擎，綜效馬力預計可輸出650hp/81.6kgm。（取材自BMW）

雖然影片並沒有露出全新BMW XM的全貌，但帶出了細長的LED日行燈、發光的大型雙腎形水箱護罩，以及BMW近期愛用的分離式燈組設計。事實上，數月前已經有輛身上極少偽裝的BMW XM現身於某機場內，在當時便可看出與概念車時期相似的外觀輪廓，搭配近日流出的專利圖照更能窺知一二。

全新BMW XM將在9月27日正式發表。（取材自BMW USA YouTube）

影片中除了短暫露出的大鼻孔光芒外，還可以聽到全新BMW XM低沉的嘶吼聲。這輛全新插電式油電混合性能休旅將搭載BMW全新開發 (為電動車做調教)、與電動系統結合的4.4升V8引擎，綜效馬力預計可輸出650hp/81.6kgm。

此外，有報導指出BMW正計畫開發性能更強烈的高階版本，其綜效馬力將達到750hp/101.9kgm，而BMW M發言人Martin Schleypen也證實了這項說法，更高性能版的XM將會在未來進軍美國市場，只是車名並不會叫做「XM Competition」。

（取材自BMW USA YouTube）

另外，從原廠先前已釋出過些微的訊息來看，BMW XM亦稍微揭露了一點內裝布局，全新XM採用三幅式多功能方向盤，儀表板上被黑布覆蓋住的螢幕應該就是雙12.3吋的曲面設計，相信這輛插電性能休旅的車載系統亦是導入最新的iDrive 8.0。

全新BMW XM內裝應該也式導入全新曲面螢幕。（取材自BMW）

續航距離部分，全新BMW XM使用純電模式行駛之下，歐洲WLTP測試結果可跑約80公里，比起BMW目前擁有的一些X系列PHEV表現都來得優異。