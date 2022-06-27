電動車均價比去年貴2成 從特斯拉到福特都大幅漲價

美國電動車5月平均價格較一年前上漲22%，達到約5萬4000美元。圖為特斯拉電動車工廠。（路透）

汽油價格大漲讓更多人考慮改開電動車 ，但購車消費者在經銷處也可能對售價大感吃驚，因為電動車製造商近期也掀起一波大幅度漲價潮，以抵銷電池材料成本飆升帶來的影響。

華爾街 日報報導，近幾個月來，從特斯拉 到福特、通用、Rivian和Lucid，相繼調漲特定電動車款的售價。

通用6月下旬將GMC悍馬電動皮卡車售價調高6250美元，目前價格約8500美元至10萬5000美元，理由是大宗商品和物流成本增加。不過通用發言人說，近期出廠卡車的交車等候名單已排到約兩年。

特斯拉今年來已三度調整休旅車款Model Y SUV長續航版的售價，漲價幅度約9%，根據研究業者Bernstein Research的資料，該車款目前售價為6萬9900美元。

根據JD Power的數據，整體而言，美國電動車5月平均價格較一年前上漲22%，達到約5萬4000美元。相較下，傳統內燃機引擎汽車平均售價同期間上漲14%，至約4萬4400美元。

車廠表示，他們試圖抵銷電池原物料成本上漲的情況，電池迄今是電動車中最貴的零件。

主要車廠正忙著推出一系列電動車，因為政府緊縮空汙規定、股東擔心氣候變遷問題，且華爾街對電動車的成長潛力抱持狂熱態度。

AlixPartners估計，過去兩年，汽車業投入開發電動車的資金在過去兩年大增一倍，到2026年底止的五年間，預料車廠合計將支出5,260億美元投入電動車。