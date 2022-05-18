特斯拉、現代汽車的這項技術可能打趴日本電動車

現代汽車的電動車Ioniq 5，透過超快充電器充電5分鐘後可行駛220公里。路透

現代汽車 本月在日本 市場推出的最新款電動車 ，充電5分鐘可行駛220公里，令需要較長時間充電的日本電動車望塵莫及。

日經亞洲報導，現代汽車的Ioniq 5去年在南韓、歐洲和北美上市，如今在日本首度亮相。現代這款旗艦跨界電動車可支援輸出為350千瓦（kW）的快速充電器。這家南韓汽車大廠旗下的現代汽車日本公司主管Ken Sato說，為 Ioniq 5充電，「感覺就像給汽油引擎車加油一樣」。

報導並指出，特斯拉（Tesla）是快充電動車技術的先驅；2019年，這家美國電動車巨人為Model 3開發了一款250 kW的充電器，充電15分鐘可行駛275公里。保時捷（Porsche）在2020年推出最大充電功率為270 kW的Taycan電動車，一舉超越特斯拉。保時捷表示，這款車充電4分半鐘即可行駛100公里。保時捷的姊妹品牌奧迪（Audi）也在2021年推出了一款充電功率為270kW的電動汽車。

超快充電曾經是豪華車的標誌，如今大眾市場車款也在採用這項技術，例如現代汽車的Ioniq 5，售價約為500萬日圓（3萬8,700美元）。電動車的充電時間是吸引客戶購買的關鍵因素。但即使採用快速充電器，電動車可能仍需要30多分鐘才能充飽電，相形之下，燃油車加滿油箱只需幾分鐘時間。Deloitte Tohmatsu Group在2021年的調查顯示，逾20%打算購買電動車者非常關心充電時間。

日本汽車製造商提供電動車的充電容量遠低於進口車。日產汽車上周四（12日）推出旗艦跨界電動車Ariya的全新標準版。但該車款僅適用130 kW的最高充電輸出，據說若要行駛375公里需要大約30分鐘的充電時間。

同日，豐田汽車為其bZ4X豪華休旅車推出國內訂閱服務，這是該公司為大眾市場推出的首款純電動產品，在日本和英國市場車款的最大充電功率為150 kW。

充電能力受限的一個重要因素是，日本大多數充電器都根據由東京電力公司推廣的一項電動車標準。大多數電動車充電器的輸出功率為50 kW或更低，直到去年才安裝了首批90 kW充電器。

非日系車製造商不僅推出能更快速充電的電動車，安裝快充站的腳步也很快。特斯拉的「超級充電站」在2012年開張，之後在全球各地建置了30,000個站，包括250 kW的超級充電站在內。

由福斯集團和現代汽車支持的德國充電網路運營商Ionity，計劃到2025年時在歐洲部署約7,000個350 kW的充電器。福斯的充電站子公司Electrify America於2018年開始在美國安裝350 kW的充電器。