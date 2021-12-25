極星首部純電休旅露出 Polestar 3預告2022年登場

全新Polestar 3純電休旅預計將於2022年推出。 (取材自Polestar)

從Volvo獨立出來成為電動車 品牌的Polestar，在2017年以首款油電混合動力雙門轎跑Polestar 1亮相後，又隨即於2019年日內瓦車展中發表了品牌第一款純電動車Polestar 2，近日宣布將在美國那斯達克以IPO方式公開上市的Polestar，9月底時也發布了品牌未來的電動車全新計畫。

Polestar正在開發的全新三款除電動車分別是Polestar 3、Polestar 4與Polestar 5，而這三款純電極星都將會於2024年前陸續亮相，壓軸登場的Polestar 5預計會於2025年正式上路。隨著2021年步入尾聲之際，Polestar也公布了更多關於Polestar 3的消息，這輛新車同時亦是極星首部純電休旅 。

Polestar Precept Concept。 (取材自Polestar)

在Polestar 2成為品牌踏入純電領域的首部曲後，作為第二台純電動車的Polestar 3被原廠視為一輛具備優質性能的電動SUV，除了外型將會令人印象深刻外，這輛純電休旅更將是品牌首部於美國製造的Polestar。從率先公布的原型偽裝車來看，全新Polestar 3展現了流線型設計，車頭方面有著細長型水箱罩，兩旁則以招牌的雷神之鎚日行燈條點綴。

Polestar 3、Polestar 4與Polestar 5是品牌預計在2024年前推出的三款全新純電動車。 (取材自Polestar)

全新Polestar 3預計將與大改款、第三代VolvoXC90共用同一組底盤平台，並且會一同在美國南卡羅來納州 Charleston的工廠量產，意即Polestar 3與新世代VolvoXC90有著密切的關連，不過，由於Polestar本身就是以性能車為基底的品牌，因此在動力配置上將會較新一代XC90更為強悍。而Polestar執行長Thomas Ingenlath先前在受訪時也曾表示，Polestar 3將來會因應各個市場的需求不同，進而提供單馬達或雙馬達的車型以供消費者選擇。

Polestar 2是品牌第一部純電動車。(取材自Polestar)

此外，Polestar 3也將搭載最新科技配備，如使用最新的LiDAR感測器及自動駕駛技術等。Polestar計畫藉由Polestar 3的發行，讓品牌可以在全球拓展至30個市場中販售，預期到了2025年能夠將銷量增長十倍，達到年銷29萬輛的成績。另外，Polestar在近日也正式插旗南韓市場並成立Polestar Korea公司，展現品牌擴張市占率的決心。