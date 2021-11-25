我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

推動冬奧的權勢性侵者：彭帥案的「#張高麗在哪」

自動駕駛計程車來了 中國首個商業試點在北京啟動

記者陳政錄／即時報導
中國首個自動駕駛商業化試點在北京啟動。(取材自央視)
中國首個自動駕駛商業化試點在北京啟動。(取材自央視)

中國推動「自動駕駛出租車（計程車）」，正朝商業化階段邁進。北京亦莊經開區在25日的發布會上宣布，該區正式開放大陸首個自動駕駛出行服務商業化試點，百度和小馬智行成為首批獲得經營許可的企業。現階段，亦莊經開區將在60平方公里範圍內，投入不超過100輛自動駕駛車輛，進行商業化試點。

小馬智行是由科技巨頭百度，與日本豐田汽車支持的初創公司，在獲得監管機構批准，向使用開放道路自動駕駛出行服務的乘客收費後，象徵大陸自駕車服務已從測試示範階段，邁入商業化發展。

據了解，亦莊經開區將在60平方公里範圍內，開放百度和小馬智行，投入不超過100輛自動駕駛車輛，在採取市場化定價機制下，向乘客開啟體驗收費服務。

自動駕駛計程車駕駛座上，仍設有安全員，遇到緊急情況時可接管車輛操作。(取材自央視...
自動駕駛計程車駕駛座上，仍設有安全員，遇到緊急情況時可接管車輛操作。(取材自央視)

北京經濟技術開發區管委會副主任孔磊說，今年4月，北京市高級別自動駕駛示範區設立以來，已率先發布無人配送車上路、高速公路測試、無人化測試等政策，截至目前，累計安全測試里程接近300萬公里。

央視報導，現階段百度和小馬智行提供的自動駕駛出租車服務，更像是搭公車，乘客需要在設置好的站點乘車，而不是在任意的定位位置，另車上仍設有「安全員」。百度公司解釋，選擇的推薦上車點，是規避違停區域，還有相應的綠化帶，以及事故的高頻率發生區。

報導引述北京市高級別自動駕駛示範區工作辦公室常務副主任捷菲表示，不久前，當地已開始進行自動駕駛「無人化」試點。也就是說在主駕位置將沒有安全員，真正實現「無人駕駛」。

她說，自動駕駛的無人化分了三個階段，分別是主駕無人、副駕無人和車外遠程，企業在達到上一個門檻的要求，同時經過了測試合格之後才可以展開下一個階段。

百度 北京 租車

上一則

感恩節租車好貴 紐約1天261元 比去年漲66%

延伸閱讀

遠東遭罰 蔡英文正告北京：只會讓兩岸愈走愈遠

遠東遭罰 蔡英文正告北京：只會讓兩岸愈走愈遠
優步疫後缺司機 遊說計程車合作

優步疫後缺司機 遊說計程車合作
推動北京冬奧的權勢性侵者：彭帥案的「#張高麗在哪」

推動北京冬奧的權勢性侵者：彭帥案的「#張高麗在哪」
歐美抵制北京冬奧 中國：普亭愉快受邀出席開幕式

歐美抵制北京冬奧 中國：普亭愉快受邀出席開幕式

熱門新聞

Lexus GX。(取材自Lexus)

汽車可靠度調查 Lexus躍居榜首 Tesla持續探底

2021-11-23 02:15
全新bZ4X將是品牌第一款純電動車。圖為歐規Toyota bZ4X。（取材自Toyota）

是不是搞錯什麼？ 66%消費者認為電動車有搭載燃油引擎

2021-11-21 00:30
KIA全新22年式EV6跨界休旅車打破金氏世界紀錄，在長達2880.5英里 (約4636公里) 的橫越美國旅程中，以最短的充電時間完成。 （取材自Kia）

「從NY到LA」Kia EV6橫越美國 打敗Tesla刷新金氏紀錄

2021-11-20 02:29
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。 美聯社

多名車主遭殃…特斯拉APP出包 馬斯克推特致歉

2021-11-20 06:41
福特汽車執行長法利18日表示，立志成為全球最大的電動車廠，超車產業龍頭特斯拉和福斯（VW）這類大型競爭者。(歐新社)

福特執行長：目標成為電動車一哥 取代特斯拉龍頭地位

2021-11-18 23:35
拜登17日訪問通用汽車時，試駕電動悍馬車。(路透)

拜登試駕電動悍馬車 宣傳充電站網計畫

2021-11-17 21:00

超人氣

更多 >
日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追

日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追
為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情

為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情
被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪

被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪
林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光

林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光
全球滾雪球效應 缺貨風暴襲捲7大項商品

全球滾雪球效應 缺貨風暴襲捲7大項商品