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速霸陸第一部純電車問世 續航力衝破330英里

記者黃俐嘉／綜合報導
全新Subaru Solterra純電休旅。摘自Subaru
全新Subaru Solterra純電休旅。摘自Subaru

2019年豐田汽車與速霸陸簽訂合作協議後，兩品牌共同開發的全新純電車紛紛在近期問世，先是上月底於線上發表的全新ToyotabZ4X純電休旅後，11日輪到Subaru帶來同樣為品牌首款純電動車的Solterra，代表兩家日系車商正式踏入純電車的世界。

全新Subaru Solterra是品牌第一款純電動車。摘自Subaru
全新Subaru Solterra是品牌第一款純電動車。摘自Subaru

全新SubaruSolterra的車名是由拉丁文中的「太陽」與「地球」所組合而成，就外觀上而言，也許是因為共同開發的緣故，讓Solterra與bZ4X在外型上乍看之下十分神似，但細看之後就會發覺SubaruSolterra的車頭裝上了六邊形封閉式水箱護罩，頭燈部分不僅變得更加銳利，Solterra車頭下緣兩側還放上了兩顆圓形霧燈。

全新Subaru Solterra。摘自Subaru
全新Subaru Solterra。摘自Subaru

此外，車尾儘管有著類似的神韻，但SubaruSolterra採用了如ㄈ字形的尾燈造型，且不若ToyotabZ4X使用貫穿式尾燈設計，至於車名「SOLTERRA」銘牌則置放於尾門右側，下方還多了個「EV」字樣以彰顯其為純電車的身分。

全新Toyota bZ4X建構於Toyota與Subaru共同開發的e-TNGA...
全新Toyota bZ4X建構於Toyota與Subaru共同開發的e-TNGA底盤平台之上。摘自Toyota
全新Subaru Solterra。摘自Subaru
全新Subaru Solterra。摘自Subaru

兩台車因為都是建構於雙方共同研發的e-TNGA/e-SUBARU Global Platform電動車模組化底盤的緣故，因此在車身尺碼方面同為車長4,690mm、車寬1,860mm、車高1,650mm、軸距2,850mm，與車長4,625mm、車寬1,815mm、車高1,730mm、軸距2,670mm的Subaru Forester相仿。

全新Subaru Solterra車長4,690mm、車寬1,860mm、車高1...
全新Subaru Solterra車長4,690mm、車寬1,860mm、車高1,650mm、軸距2,850mm。摘自Subaru

由於與ToyotabZ4X為雙生車的關係，全新SubaruSolterra亦提供了FWD前驅與4WD雙驅兩種車型，前驅車型僅在前輪配置一具可輸出最大馬力201hp的電動馬達，而四驅版本則是在前、後軸各配置一具電動馬達，其綜效馬力最終可達到214hp。

全新Subaru Solterra有前驅與四驅兩種車型可選擇。摘自Subaru
全新Subaru Solterra有前驅與四驅兩種車型可選擇。摘自Subaru

另外，四驅版Solterra導入了Subaru最新設計的AWD系統，利用獨立的馬達控制前輪與後輪，以提高前後驅動功率分配的靈活度並精確控制四個輪胎，確保得到最大的抓地力表現，而Subaru SUV中使用的X-MODE模式亦加入了純電休旅Solterra，讓車輛即便在崎嶇道路上亦能穩定的行駛。

四驅版Subaru Solterra具備X-MODE模式。摘自Subaru
四驅版Subaru Solterra具備X-MODE模式。摘自Subaru

全新Subaru Solterra身上所配置的71.4kWh鋰電池組，在經過WLTC標準測試之下，前驅版最遠可跑約330英里，四驅版本最大續航距離則稍微縮減至460公里左右；充電部分，除了一般家用的6.6kW輸出功率家用AC交流充電器外，Subaru Solterra亦可使用150kW輸出功率的DC直流快速充電系統，不過原廠並未針對充電時間多做說明，但參考Toyota bZ4X的資訊顯示，使用150kW快充系統可讓車輛在30分鐘內將電量補充至80%。

前驅版Subaru Solterra最大續航距離可達約530公里。摘自Subar...
前驅版Subaru Solterra最大續航距離可達約530公里。摘自Subaru
全新Subaru Solterra內裝。摘自Subaru
全新Subaru Solterra內裝。摘自Subaru
全新Subaru Solterra純電休旅需等到2022年中後才會進行販售。摘自...
全新Subaru Solterra純電休旅需等到2022年中後才會進行販售。摘自Subaru

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