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全球限量50台 Nissan GT-R50 By Italdesign開始交車

記者趙駿宏／綜合報導
（取材自Italdesign）
（取材自Italdesign）

Nissan與Italdesign合作的特別版超跑GT-R50 By Italdesign已經在義大利都靈的製造工廠生產，並且已經陸續開始交車。

每款GT-R50車型均由Italdesign手工組裝，並鼓勵車主定製他們的車輛，向過去的GT-R車型致敬。首批定製車款之一的靈感來自於1972年為東京車展定製，擁有特殊車色的Nissan Skyline 2000 GT-R。

至於已經打造完成的兩輛GT-R50車型現在已交付給其車主，其設計靈感來自於 2018年在古德伍德速度節上亮相的原始概念車。

（取材自Italdesign）
（取材自Italdesign）

GT-R50與普通Nissan GT-R車型最明顯的區別是獨特的車身。包括帶有義式風格的頭燈、經過大幅度修改並帶有獨特水箱罩的前保險桿、以及經過全面改造但仍保有GT-R精神的四圓燈車尾，不僅有著日式的細緻工藝，更多的是義大利超跑般的外型設計。

為了匹配Italdesign打造的前衛設計，Nissan的NISMO工程師也對這顆3.8升VR38DETT進行了一定程度的升級，透過來自GT3 賽車的渦輪增壓器、更大的中冷器以及獨特的活塞、連桿、軸承和重型曲軸，讓這顆引擎最大馬力來到了720hp，並有79.5kg-m的最大扭力。為了對應強大的馬力，六速雙離合器變速箱也經過了強化升級，幾乎全都以準賽車的規格打造。

（取材自Italdesign）
（取材自Italdesign）

設計團隊也替GT-R50換上了更強力的Brembo煞車、Bilstein特別調校的避震器，以及前255/35 R21、後285/30 R21的米其林Pilot Super Sport輪胎。

當然，全世界只有50位車主，能夠以99萬歐元(約115萬5530美元)購入這輛價格為一般版GT-R10倍有餘的特別紀念版Nissan GT-R50 by Italdesign。

Nissan 義大利 超跑

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