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生不逢時的Ford Focus Electric 有望再次回歸車壇？

記者陳威任／綜合報導
早在2011年至2018年，Ford就曾推出Focus Electric在美國銷售。 （圖：Ford提供）
早在2011年至2018年，Ford就曾推出Focus Electric在美國銷售。 （圖：Ford提供）

在各大品牌都積極發展電動車的時代，傳統車廠除了一面發展電動車款，也不忘了繼續推出新款燃油車。其中美國大廠Ford目前也有包括Mustang Mach-E和F-150 Lightning等純電車選項。但其實早在2011年至2018年，Ford就曾推出Focus Electric在美國銷售，那時候首次涉足電動汽車領域的銷售表現並不算好，僅賣出9000多台車，但從福特高層日前受訪透露的玄機，似乎對於給Focus Electric再一次機會的想法持開放態度。

外媒Autocar最近與Ford 歐洲設計總監Murat Gueler進行訪談，他暗示Focus Electric可能會捲土重來，但他沒有透露任何其他細節。事實上，目前似乎沒有實際計劃，正如Gueler在訪談中表示，他的團隊正在探索未來電動汽車的許多想法。

Focus發展純電動力除了具有車款知名度優勢外，只要電池空間設計得宜，有機會承接...
Focus發展純電動力除了具有車款知名度優勢外，只要電池空間設計得宜，有機會承接Focus燃油車的銷售優勢。 （圖：Ford提供）

「每個人都在推出電動汽車，我們將在未來推出一些，當然，我們正在考慮一切：比例、架構……我們真的忙於設計所有下一代汽車。有很多工作要做。」Gueler 受訪時表示。

就其價值而言，最初的Focus Electric並不是專為純電動力而設計的車款，而是使用了燃油動力的第三代Focus現有平台，結果電池佔據了行李箱中的空間，電動馬達硬是被擠進了一輛沒有經過設計規劃過的燃油車之中。

Focus Electric架構在燃油車平台，後車廂空間因此受到影響。 （圖：F...
Focus Electric架構在燃油車平台，後車廂空間因此受到影響。 （圖：Ford提供）

當然，10年前推出的電動車款，整體續航表現及動力輸出自然遠不如現在，推出時，Focus Electric配備了 23kWh容量的LG Chem鋰離子電池組，該電池組在2017年升級為更大的33.5 kWh 電池。Focus Electric當時能夠行駛140英里（225 公里），電動馬達的輸出功率為145馬力，能在11.4秒內加速 0-62 英里/小時（0-100 公里）。如果新的Focus Electric正在開發中，它可以輕鬆地使用當今可用的 EV 技術超越所有這些數字。

但隨著電動車抬頭之下，現在開始也有不少品牌推出同時包括燃油動力及純電動力的車系，以Focus過往輝煌的銷售歷史及經典形象來看，如果能夠在燃油動力以外，額外增加純電選項，並維持空間及原有操控表現，確實有助於更快推廣。

Focus Electric有望捲土重來？ （圖：Ford提供）
Focus Electric有望捲土重來？ （圖：Ford提供）

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