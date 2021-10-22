全新Honda Civic Si北美發表 Type R性能主餐再等等

這一代的Civic Si僅有Sedan版本。摘自Honda

Honda Civic近期話題新聞不斷，而北美Honda也絲毫不拖泥帶水，在第十一代Civic Sedan發表近半年後，旋即推出了性能版車型Civic Si，而全新的Civic Si仍然秉持著平民轎跑的精神，即便在動力上沒有著墨太多，但在整體操控性與車輛平衡性上依舊能讓大眾體驗到Honda運動轎車的魅力所在。

原廠表示，新一代的Civic Si是史上操控最好、配備最好和最有駕駛樂趣的 Civic Si。這一代的Civic Si不像以往有推出雙門Coupe車型，只留下四門Sedan的版本，而基於四門架構為基礎的Si則擁有全新優化的引擎、更新的六速手排變速箱，以及源自Type R的轉速匹配系統，以吸引新一代的年輕駕駛。

原廠表示，新一代車行是史上操控最好、配備最好和最有駕駛樂趣的Civic Si。摘自Honda

新一代Civic Si同樣搭載的是1.5升VTEC TURBO引擎的高輸出版本，但內部已經由Honda重新調校，雖然帳面上數據200hp/6,000rpm、26.5kg-m/ 1,800-5,000rpm乍看之下馬力還比上一代Si的205hp低，但其實其扭力平原比以前更寬，從1,800-5,000rpm間都享有26.5kg-m的扭力輸出。

同時Si的引擎也改用輕量化的飛輪，要比上一代Si中使用的飛輪輕26%，飛輪的慣性也減少了 30%，使得這耶全新調整過的1.5升VTEC TURBO引擎的油門反應更加靈敏，提供更加運動的駕駛體驗，同時還提高了駕駛性能。

雖然這一代Civic Si只有200馬力，但整體輸出更為平衡。摘自Honda

而Civic Si依然只有六速手排變速箱的設定，原廠也對這手排變速箱進行升級，換檔行程減少了10%，並且配上了Civic Type R的金屬排檔頭提升整體質感。此外，最大的升級則是首次在Si變速箱上加入了Type R的轉速匹配系統，與運動模式下的Civic Type R擁有相同的430 m/s反應時間，

Honda也採用新的排氣系統，改善了這具引擎的排氣聲浪，與Civic Touring 相比，排氣流量增加了27%。同時Civic Si在車室內還配備了主動聲浪控制系統，可以在更寬的轉速範圍內產生高質感的聲浪表現。

Si的六速手排加入了源自Type R的的轉速匹配系統。摘自Honda

就車身剛度而言，這是有史以來最強的Civic Si，與上一代Si相比，扭轉剛度增加了8%，彎曲剛度增加了13%。Civic Si 也受益於加寬0.5吋的後輪距所提供的穩定性，以及加長1.4吋的軸距所帶來的高速穩定性。

Honda為了最大限度地提高操控性和駕駛樂趣，與上一代相比，前軸彈簧剛性提高了 8%，後軸提高了 54%。新的阻尼也專門針對Si進行了調整。與標準版Civic相比，前麥花臣上支架也做了強化，防傾桿也加粗前27mm、後 18mm。為了提高穩定性，還使用Civic Type R的前、後襯套、上臂和下臂也使用來自Type R，轉向系統的剛性也提升60%，同時也配備更好的煞車，並配上 235/40 R18圈胎，讓運動性更好發揮。

新一代Civic Si無論在車身剛性，懸吊強度以及轉向反應上都有所提升。摘自Honda

全新Civic Si除了Normal和Sport駕駛模式外，Si的駕駛模式系統現在具有個人模式，允許駕駛單獨選擇引擎反應、轉向反應和儀表板顏色顯示，加強個人化的駕駛設定。

外觀與內裝上，作為Civic車系的性能二當家，Civic Si當然也有專屬的更動，Si 前保桿使用蜂巢狀造型更具侵略性，後保桿則經過重新設計，具有雙邊橢圓形排氣管，後車箱上則是附上一片造型突出的黑色小鴨尾增加下壓力。

Civic Si在前保桿的造型也做了運動化設計。摘自Honda 車尾具有雙出排氣管凸顯運動特質，以及黑色小鴨尾增加下壓力。摘自Honda

車室內配備了全新Si專屬運動化座椅，一體式造型能提供更好的支撐性，椅墊增加0.5吋，提供更好的大腿支撐，以減少長途駕駛時的疲勞。同時Si也首次配備了7吋虛擬儀表板和9吋高清彩色中控螢幕，能支援無線Apple CarPlay和 Android Auto，並標配有12具喇叭的Bose高級音響系統。除此之外，儀表台金屬蜂巢狀儀表板採用Si專屬的紅色飾邊點綴，不僅美觀，而且在視覺上隱藏了空調出風口，呈現簡約的內裝設計風格。

Civic Si也首次配備了7吋虛擬儀表板和9吋中控螢幕。摘自Honda 一體式造型的Civic Si專屬運動化座椅。摘自Honda

美國 Honda全國運營執行副總Dave Gardner表示：Civic Si是一個性能標誌，四十年來一直提供一般民眾負擔得起的性能產品，而新Civic Si延續了這一傳統。這不僅僅是駕駛的震撼，更是我們為客戶提供過的最好的Civic Si。

儘管 2022 Honda Civic Si的價格尚未公佈，但原廠計劃在年底前上市，因此定價應該很快就會揭曉。而根據近代Honda的產品規劃，Civic Si也都只會在北美市場販售，其他地區若想要得到性能版的Civic，除了貿易商引進外，就是等待明年Civic Type R發表了。