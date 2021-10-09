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更多「大鼻孔」車款？BMW設計總監：會更多但不會全部

記者陳威任／綜合報導
新世代BMW 4 Series最大的特色就是換上了全新垂直雙腎型水箱護罩。(圖：BMW提供)
新世代BMW 4 Series最大的特色就是換上了全新垂直雙腎型水箱護罩。(圖：BMW提供)

設計汽車真的不是一件簡單的事情，除了每次改款都要給人耳目一新的感覺外，還要考慮到消費者目前及未來的喜好，又不能和競爭對手太過相似，又要維持品牌向來的質感，如果還有一些家族化設計並須融入其中，就更考驗設計師的功力。

這幾年BMW在車款設計上以被暱稱為「大鼻孔」的大型水箱護罩引起熱烈討論，這樣一個大膽的設計，確實引起正反兩面的意見，BMW本來可以避免繼續使用這樣一個看法兩極化的設計，但我們還是看到更多的BMW車型都採用了這樣的大型水箱護罩設計。

BMW 4-Series(G22)的巨大水箱罩設計成為了眾矢之的。(圖：BMW提...
BMW 4-Series(G22)的巨大水箱罩設計成為了眾矢之的。(圖：BMW提供)

BMW集團設計總監Adrian Van Hooydonk在BMW Blog採訪時透露，BMW可以將超大尺寸的水箱護罩放在其他車型上。當被問及大型水箱護罩設計時，他認為，並不會每一台車都全數採用，但會有一定比例使用類似的設計，有些將採用垂直雙腎型格柵設計，而另一些則採用水平設計。主要是希望每一台車都能跳脫制服車的樣子，能夠讓人立即認出並具有強烈的個性。

「我們希望我們的客戶能夠在後視鏡中認出這輛BMW是哪一台車型。」，Van Hooydonk說，採用大型水箱護罩的車款在BMW的產品線中激增，在4系列、M3和M4以及電動車款iX和i4上都可以看到類似設計卻又有自己風格的車款。隨著BMW在未來幾年更新產品陣容後，將會有更多車型可以重新設計。

BMW iX電動休旅。(圖：BMW提供)
BMW iX電動休旅。(圖：BMW提供)

Van Hooydonk透露BMW已經在開發2025年及以後的汽車，這意味著設計師和工程師正在對人們想要的設計進行預測，而這些設計可能在十年後仍在路上。從現在到那時，很多事情都會發生變化，將價值數百萬美元的產品押在設計趨勢上絕非易事。例如，近期陸續將在全球市場上式的iX，設計其實是開始於近六年前。

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