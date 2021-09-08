Mercedes-AMG首款插電式油電混合車 現身慕尼黑車展

賓士最強四門轎跑Mercedes-AMG GT 63 S E Performance實車現身慕尼黑車展。(取材自Mercedes-Benz)

首度移師慕尼黑舉行的IAA Mobility車展，撐過了COVID-19新冠肺炎攪局，時隔兩年終於如願以實體車展呈現，而身為地主選手之一的德國三芒星Mercedes-Benz在9月初則是率先公開了AMG首款插電式油電混合車GT 63 S E Performance，實車也於慕尼黑車展中正式亮相！國內總代理台灣 賓士亦隨即表示，這輛全新AMG插電猛獸預計將會在2022年引進。

Mercedes-Benz在今年的慕尼黑車展上發表多部全新電動車。(取材自Mercedes-Benz)

作為Mercedes-AMG首款高性能混合動力車型，全新Mercedes-AMG GT 63 S E Performance採用全新的動力系統配置，搭載原廠代號M177、最大馬力可輸出639hp/91.8kgm的4.0升V8雙渦輪增壓汽油引擎，並於後軸配置一組最大馬力達到201hp/32.6kgm的電動馬達，再搭配AMG SPEEDSHIFT MCT 9速變速箱後，讓這輛插電猛獸綜效馬力一舉來到843hp/142.7kgm，猛爆的性能表現也使其從靜止加速至100km/h時，僅需花費2.9秒便能輕鬆完成，就算加速到200km/h也不用10秒即能搞定，至於車輛極速則是被限制在316km/h。

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance綜效馬力可榨出843hp/142.7kgm。(取材自Mercedes-Benz)

不過在外觀設計上，乍看之下與僅搭載內燃機的Mercedes-AMG GT 63 S相似，如這款四門轎跑特有的動感斜背造型，且採用與AMG GT雙門跑車相同的前擾流板，並附上更寬的下進氣口，使氣流可直接通過三個垂直的散熱片。但最不一樣的地方即是插電版本在兩前葉子板上都裝有專屬的「E PERFORMANCE」金屬銘牌，藉此彰顯GT 63 S E Performance插電猛獸的身分，若想要讓外觀更為吸睛有型，原廠還推出了專屬的AMG夜色套件與碳纖維套件。

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance多了「E PERFORMANCE」銘牌，特別彰顯其身為插電式油電混合動力車的身分。(取材自Mercedes-Benz)

此外，在今年慕尼黑車展中的賓士攤位，除了有這輛全新Mercedes-AMG GT 63 S E Performance外，Mercedes-Benz還發表了歐規版純電休旅 EQB，以及定位在EQS之下、有純電化E-Class之稱的EQE，更分別帶來了預覽「電動G」與純電梅巴赫的EQG Concept、Mercedes-Maybach EQS Concept兩款概念車 ，最後一輛則是品牌首款純電AMG代表─全新Mercedes-AMG EQS 53純電性能旗艦房車，讓賓士的EQ Family瞬間變得相當熱鬧。

預覽G-Class未來電動化版本，全新Mercedes-Benz EQG在慕尼黑車展中正式亮相。(取材自Mercedes-Benz)