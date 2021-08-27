90年代經典車色 2022保時捷Taycan既繽紛又增強續航力

保時捷Taycan和Taycan Cross Turismo將於9月迎接2022年式車型並進行全面性升級，包括增加經典客製化車色、保時捷通訊管理系統升級，連續航里程也會進一步提升。 圖／Porsche提供

保時捷（Porsche）Taycan和Taycan Cross Turismo將於9月迎接2022年式車型，並進行全面性升級，包括續航里程也會進一步提升。其它像是Android Auto應用程式整合至保時捷通訊管理系統（PCM）中。全新Paint to Sample以及Paint to Sample Plus車色選擇服務，提供車主更獨樹一幟的客製化車色選項。如Taycan現在已經可以選用90年代經典的星璃桃（Rubystar）或迷幻綠（Acid Green）色作為車色塗裝。

「持續精進開發車輛技術是保時捷品牌的一大核心理念。保時捷Taycan擁有近乎完美的智慧型手機 互聯功能，現在亦新增整合Android Auto應用程式，」自4月以來接任Taycan車系副總裁的Kevin Giek表示，「純電Taycan全車系皆持續不斷地發展壯大。春季加入車系編成的全新Taycan Cross Turismo，便以訂單數量應證Taycan的魅力。」

2022年式保時捷Taycan全時四輪驅動車型在Normal以及Range模式下駕駛時，前軸電動馬達負載範圍內幾乎已能達成完全分離與斷電，可以減少阻力所造成的動力流失。 圖／Porsche提供

2022年式保時捷Taycan全時四輪驅動車型在Normal以及Range模式下駕駛時，前軸電動馬達負載範圍內幾乎已能達成完全分離與斷電。當車輛在滑行或靜止狀態時，動能並不會傳遞到前／後軸，這樣的巡航滑行功能（electric freewheel function）可以成功減少阻力造成的動力流失。只有在駕駛需要更高動力或改變駕駛模式時，電動馬達可以瞬間再次啟動。

熱能管理及充電功能亦得到了進一步的優化。搭配電池快充管理系統（Turbo Charging Planner），高壓電池現在能比從前承受略高的溫度，代表著電池能更快進入快充階段，也能持續快充狀態更久。此外，來自電子零件的廢熱也更大幅度地被使用於電池溫度調節上。

現在Android Auto應用程式整合進保時捷通訊管理系統（PCM）中，而在iPhone使用者可使用Apple CarPlay。 圖／Porsche提供

Android Auto整合至保時捷通訊管理系統

保時捷Taycan自發表以來，便搭載第六代保時捷通訊管理系統（PCM），一開始就支援Apple Music與Apple Podcast。現在Android Auto應用程式整合進保時捷通訊管理系統（PCM）中，而在iPhone使用者可使用Apple CarPlay。

此外，內建Google Android操作系統的智慧型手機，幾個特定的手機功能以及智慧型手機應用程式，能在不影響駕駛安全的情況下，藉由第六代保時捷通訊管理系統或Google Assistant的語音指令進行操控。

同時Voice Pilot語音助理如今也能更順暢無礙地接收不同語言的指令。 圖／Porsche提供

Voice Pilot語音助理如今也能更順暢無礙地接收不同語言的指令。運算速度更敏捷的衛星導航系統則主要用於線上搜尋興趣點（POI），即時顯示亦更為清晰。創新曲面螢幕的介面配置與操作方面也有所提升：媒體操作介面主頁上的左側圖標現在從三個增加為五個，並能獨立移動圖標位置。

個性化車色選擇

保時捷在90年代為其車款推出了許多色彩繽紛的車色塗裝，這些非主流車色在品牌忠實粉絲之間引領一陣狂潮，現今在經典車型上尤其受到歡迎，例如964世代。這些吸睛的顏色正式捲土重來。

保時捷在90年代為其車款推出了許多色彩繽紛的車色塗裝，這些非主流車色在品牌忠實粉絲之間引領一陣狂潮，現今這些吸睛的顏色正式捲土重來。 圖／Porsche提供

作為Porsche Exclusive Manufaktur持續發展的個性化服務其中一環，除了17種標準車色之外，保時捷Taycan現在亦提供Paint to Sample和Paint to Sample Plus車色選擇服務。目前，Paint to Sample讓車主能夠選擇65種全新車色，包括了保時捷品牌的特色車色：金屬月光藍（Moonlight Blue Metallic）、迷幻綠（Acid Green）、星璃桃（Rubystar）、海岸蔚藍（Riviera Blue)）以及金屬迷幻紫（Viola Metallic）。Paint to Sample Plus則提供近乎絕對自由的顏色選項，甚至能讓車主們將Taycan與他們喜愛的配件相互搭配。