Mercedes-Benz 新世代小型商用車系Citan發表

Mercedes-Benz與Renault-Nissan-Mitsubishi聯盟合作，以Renualt Kangoo底盤打造的新世代商旅廂車Citan日前正式發表，有商用版Citan Panel Van和乘用版Citan Tourer兩種版本。（圖：Mercedes-Benz提供）

具備充裕載運大空間、又可以滿足日常生活需求的商旅車，是不少歐洲車廠常見的車型，Mercedes-Benz與Renault-Nissan -Mitsubishi聯盟合作，以Renualt Kangoo底盤打造的新世代商旅廂車Citan日前正式發表，有商用版Citan Panel Van和乘用版Citan Tourer兩種版本，結合品牌中較大的Vito和Sprinter，讓品牌商旅車陣容更為完整。

乘用版的Citan Tourer。（圖：Mercedes-Benz提供）

Mercedes-Benz小型商用車系Citan在外型上維持商旅MPV較為方正的外型設定，但不論外型和內裝都融入了許多賓士的設計語彙及先進科技，藉此維持品牌質感。首先車頭將採用了充滿科技感的LED頭燈技術，並在家族設計語彙導入下，以鍍鉻飾條妝點，尾部設計則相對簡約，雙LED尾燈是標誌性的設計，看起來更像是一般B級距的MPV車款。

尾部設計則相對簡約，雙LED尾燈是標誌性的設計。（圖：Mercedes-Benz提供）

Citan的長度為4498ｍｍ，軸距為2716ｍｍ，Panel Van及Tourer都採滑門設計，但定位在商用車的Panel Van則是將後窗玻璃以及後滑門列為選配。未來，Mercedes-Benz還將提供長軸距車型，提供更大的內部空間。

Mercedes-Benz Citan Panel Van。（圖：Mercedes-Benz提供）

即便是緊湊的商用車款，Citan Panel Van依然可以承載長達3.05公尺的物品，而裝載區距離地面僅59公分，更有利於搬運物品，載重量高達2.9立方米。乘用版Tourer也提供1/3或2/3的後座椅背傾倒，帶來更多變化的車室空間。

乘用版Tourer也提供1/3或2/3的後座椅背傾倒。（圖：Mercedes-Benz提供）

Mercedes-Benz Citan Panel Van擁有相當大的空間。（圖：Mercedes-Benz提供）

此外，畢竟是一台賓士車款，對於整體內裝鋪陳更加講究，看起來更加現代化並具科技感，首先最大亮點是7吋中央觸碰螢幕，並採用MBUX資訊娛樂系統、圓形冷氣出風口和三輻多功能方向盤，乘用版的Citan Tourer有五個獨立的座椅，提供與乘用車無異的舒適度。

內裝呈現不輸一般乘用車的設計感。（圖：Mercedes-Benz提供）

乘用版的Citan Tourer有五個獨立的座椅，提供與乘用車無異的舒適度。（圖：Mercedes-Benz提供）

主動安全部分例如坡道起步輔助(HSA)和主動煞車輔助系統(ABA)均是標配。隨著車款等級不同，還有更複雜的ADAS先進安全輔助科技，如盲點偵測輔助、主動車道保持輔助和主動距離輔助 DISTRONIC，可在特定條件下實現半自動駕駛。Citan Tourer標配7具SRS氣囊，Citan Panel Van標配6具安全氣囊。

Citan提供來來自Renualt的3款柴油動力及2款汽油動力作為選擇。（圖：Mercedes-Benz提供）

在動力配置方面，Citan提供來來自Renualt的3款柴油動力及2款汽油動力作為選擇。搭配的柴油引擎為1.5升直列4缸CDI柴油渦輪引擎，有著75 匹、95匹以及116匹最大馬力等選擇；至於汽油動力則是採用了一具1.3升直列4缸汽油渦輪引擎，2種輸出版本分別為102匹以及131匹馬力。搭配的變速箱，則依照動力不同有著 6 速手排以及 7 速雙離合器自手排等選項。

電動版的eCitan車型，將於2022年下半年推出。（圖：Mercedes-Benz提供）

柴油動力部分，Citan 108 CDI具有75PS及230Nm動力輸出、Citan 110 CDI具95PS和260Nm動力輸出，而 Citan 112 CDI則具備116PS和270Nm。汽油動力則是提供1.3升直列4缸汽油渦輪引擎，2種輸出版本分別為102匹以及131匹馬力。依動力不同可搭載6速手排或7速雙離合器自手排。

最後，接下來也會有一款電動版的eCitan車型，將於2022年下半年推出，根據WLTP測試標準，預計續航里程為285公里，還具有快速充電功能，可在40分鐘內將電池電量從10%充電至80%。