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走向純電自動駕駛 Audi skysphere concept展演新設計

記者張振群／綜合報導
Audi skysphere concept概念車以電動雙門敞篷的嶄新設計，展演品牌最新設計概念，藉由自動駕駛與數位化汽車科技不斷進化，室內車艙亦迎來革命性的改變。 （圖：Audi提供）
Audi skysphere concept概念車以電動雙門敞篷的嶄新設計，展演品牌最新設計概念，藉由自動駕駛與數位化汽車科技不斷進化，室內車艙亦迎來革命性的改變。 （圖：Audi提供）

日前Audi預告將發表三款以sphere為名的純電系列概念車，預演未來純電自動駕駛的發展走向，首部曲Audi skysphere concept全球亮相，以電動雙門敞篷的嶄新設計，展演品牌最新設計概念，藉由自動駕駛與數位化汽車科技不斷進化，室內車艙亦迎來革命性的改變，當駕駛乘員擁有更多自由度時，豪華車艙將演變成新型態的互動體驗平台，亦開啟未來移動時代更多無限創新的可能性。

Audi skysphere concept是鎖定Level 4自動駕駛設定下研發而成，亦即未來行駛於特定道路或交通情況下，駕駛功能可交由汽車自動駕駛。以此條件下，概念車以Sphere球體作為主題，理念是未來駕駛座不再是唯一的焦點，將乘客圍繞於車艙空間作為中心，互動式體驗車艙更是未來設計發展的核心重點。

Audi skysphere concept鎖定Level 4自動駕駛設定下研發...
Audi skysphere concept鎖定Level 4自動駕駛設定下研發而成，理念是未來駕駛座不再是唯一的焦點，將乘客圍繞於車艙空間作為中心，互動式體驗車艙更是未來設計發展的核心重點。 （圖：Audi提供）

Audi skysphere concept搭載創新的可變軸距科技，讓車身軸距及車內配備元件具備伸縮滑動功能，受惠於此技術，設計團隊開發出「Sports」與「Grand Touring」兩種不同駕駛模式，駕駛者只需透過輕觸按鈕，即可從豪華敞篷跑車搖身轉變為自動駕駛豪華座艙。

Audi skysphere concept搭載創新的可變軸距科技，讓車身軸距及...
Audi skysphere concept搭載創新的可變軸距科技，讓車身軸距及車內配備元件具備伸縮滑動功能，受惠於此技術，設計團隊開發出「Sports」與「Grand Touring」兩種不同駕駛模式。 （圖：Audi提供）

當切換至Grand Touring體驗模式，車身將延伸至5.19公尺，車內方向盤與踏板將進行隱藏收折，車內儀表資訊系統亦同步自動往後移至最適合乘員使用的位置，結合以設計家居所開發的人體工學座艙設計，不僅讓車內所有乘員擁有更彈性靈活的駕乘空間，享受前所未見的豪華車艙體驗，也為未來運動敞篷車款在空間運用上開創更多的無限可能。

切換Grand Touring體驗模式，車身將延伸至5.19公尺，車內方向盤與踏...
切換Grand Touring體驗模式，車身將延伸至5.19公尺，車內方向盤與踏板將進行隱藏收折，車內儀表資訊系統亦同步自動往後移至最適合乘員使用的位置。 （圖：Audi提供）

Audi skysphere concept 從設計發想至概念成型由100％數位化打造而成，而其開創性的設計造型，啟發靈感源自1930年代品牌傳奇敞篷車「Horch 853」，將其經典車身尺寸比例元素融入至skysphere 概念車當中，但賦予更前衛、未來感的線條曲線，搭配長軸距與寬輪距，打造極具肌肉張力的外觀造型。而數位化Digital LED燈光科技讓頭尾燈的燈光造型呈現更細緻化，而動態展演功能於「Sports」與「Grand Touring」不同模式下，燈光也會同步進行變化。

數位化Digital LED燈光科技讓頭尾燈的燈光造型呈現更細緻化，而動態展演功...
數位化Digital LED燈光科技讓頭尾燈的燈光造型呈現更細緻化，而動態展演功能於「Sports」與「Grand Touring」不同模式下，燈光也會同步進行變化。 （圖：Audi提供）

此開創性概念車完美詮釋電動化、數位化與自動駕駛三大科技，為典型的豪華敞篷跑車開拓更創新的使用體驗，Audi skysphere concept全車只有1800公斤重，能輸出達465kW馬力與750Nm扭力，4秒完成0到100公里/小時加速，根據WLTP測試標準，在economical效能GT模式下可達至少500公里的續航力表現；另透過自動駕駛功能，車輛可判讀使用者訊息資訊，自動行駛接送乘客至目的地，且獨立完成停車與充電等功能。

Audi skysphere concept全車只有1,800公斤重，能輸出達4...
Audi skysphere concept全車只有1,800公斤重，能輸出達465kW馬力與750Nm扭力，4秒完成0~100公里/小時加速，根據WLTP 測試標準，在economical效能GT模式下可達至少500公里的續航力表現。 （圖：Audi提供）

除車輛本身性能表現外，Audi正在創造新形態的車輛體驗，從Audi skysphere concept即可窺見未來的發展方向，車輛不再只是單純將乘員從A點運送至B點目的地，透過數位化、新可變軸距等多項尖端科技，讓車艙內部的陳列布局變得更自由彈性，當乘員開啟Grand Touring模式下，即可讓豪華車艙搖身為新型態的體驗平台，於車程途中可享受如個人化的線上娛樂系統。

Audi skysphere concept透過數位化、新可變軸距等多項尖端科技...
Audi skysphere concept透過數位化、新可變軸距等多項尖端科技，讓車艙內部的陳列佈局變得更自由彈性。 （圖：Audi提供）

車艙內即可連結使用家中的串流娛樂平台，亦可使用多項旅遊行車路線與探索餐廳服務功能；未來Audi更計畫開發專屬客製化的資訊娛樂體驗，未來更希望朝向專屬邀請的模式發展，透過Audi skysphere concept作為體驗平台，舉辦專屬限定音樂會、體育賽事等，結合更多串流服務，與車內乘員及車外同好們，一同享受突破框架的創新智能移動體驗。

車艙內即可連結使用家中的串流娛樂平台，亦可使用多項旅遊行車路線與探索餐廳服務功能...
車艙內即可連結使用家中的串流娛樂平台，亦可使用多項旅遊行車路線與探索餐廳服務功能；未來Audi 更計畫開發專屬客製化的資訊娛樂體驗，未來更希望朝向專屬邀請的模式發展。 （圖：Audi提供）

全新純電概念車Audi skysphere concept亮相登場，開啟未來豪華移動世代進化的序幕，接下來Audi將於9月2日揭露另一款全新概念車，展演四環全新維度的進化發展。

來源：Audi

概念車 汽車 遊行

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