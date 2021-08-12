全新Genesis GV60純電休旅 充電5分鐘可行駛100公里

全新純電版Genesis G80在滿電情況下，最多可跑超過500公里。 摘自Genesis

自從Hyundai -Kia集團發表了E-GMP全球電動車 模組化底盤平台後，Hyundai與Kia皆已陸續在今年推出了以E-GMP為基礎打造的全新純電休旅 IONIQ 5、EV6，雖然集團旗下的豪華品牌Genesis在四月時也推出了品牌首款純電車eG80，但這輛純電房車嚴格說來只能算是G80的純電車型，底盤依然與內燃機版G80共用，真正建構於E-GMP模組化底盤的全新純電車，則預計在今年九月才會量產！

全新純電版Genesis G80充電孔位於水箱護罩左側，從外觀上幾乎看不出來。 摘自Genesis

全新Genesis GV60 (原廠代號JW) 在本月6日已通過韓國環境部的排放與噪音認證，其所現身的車型包括了配置19吋或20吋鋁圈的後驅版本，以及腳踩21吋鋁圈的四輪驅動高性能版本，從曝光的規格來看，後驅版Genesis GV60最大馬力可輸出226hp，四驅版GV60由於在前後軸各配置一具電動馬達，因此最大馬力將可輸出430hp。儘管空車重為2,160公斤的四驅版GV60比空車重1,985公斤的後驅版稍重，但據悉兩者最大續航距離將不會有太大的差距。

全新Hyundai IONIQ 5是品牌第一款建構在集團E-GMP底盤的純電動休旅。 摘自Hyundai

Genesis首款建構在E-GMP底盤上的純電動車，車內所配置的電池與HyundaiIONIQ 5相同皆為SK的72.6kWh，在滿電情況下最大續航距離可跑約410公里至430公里，也因為底盤相同，所以全新GV60亦可支援400V和800V的多重充電系統，而車輛若透過350kW輸出功率的快速充電系統，則可在18分鐘內將電量從10%補充至80%，且車主僅需充電5分鐘即可增加約100公里的續航能力。

另外，根據韓國媒體報導，這輛全新豪華純電休旅還將導入「車輛」無線充電功能，這項技術也將是豪華品牌Genesis與Hyundai、Kia兩品牌的獨特差異化策略。此外，Genesis還將使用人臉辨識系統取代Kia K9、GenesisGV70中所採取的指紋辨識系統，來進行Genesis CarPay如停車費或油錢等車內的小額支付。

全新Genesis GV60純電休旅偽裝車。 摘自Motorgraph.com

全新Gensis GV60將在Hyundai位於蔚山二廠進行，該廠在今年二月初曾停止營運兩周，就是為了未來GV60的生產作業，而目前蔚山二廠還同步生產Genesis GV70、GV80與Hyundai Santa Fe。另外，Genesis預計八月中後將正式生產GV60，並在九月率先在自家韓國市場發表，雖然原廠訂出了年產2萬輛的目標，但因現階段全球的車用晶片短缺仍未緩解，Genesis所訂下的目標產量數字是否會有更動還得再持續觀察。