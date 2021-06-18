我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台政院：授權台積電、永齡代表政府洽購疫苗千萬劑

川普認了 親口說「沒有贏」總統大選 考慮2024再戰

百度「無人計程車」3年造1千輛 成本1輛48萬人民幣

記者林汪靜／綜合報導
百度Apollo與極狐汽車17日共同發布新一代共享無人車Apollo Moon，雙方同時還簽署了未來3年落地1千台共享無人車的協議。(取材自微博)
百度Apollo與極狐汽車17日共同發布新一代共享無人車Apollo Moon，雙方同時還簽署了未來3年落地1千台共享無人車的協議。(取材自微博)

中國百度Apollo與北汽旗下的極狐汽車17日共同發布了新一代共享無人車Apollo Moon，雙方同時還簽署了未來3年落地1千輛共享無人車的協議，雖然定價並未公布，但兩家公司表示，新車的整體成本約人民幣48萬（約7.5萬美元），僅為自動駕駛車型平均成本的三分之一。

華爾街見聞報導，百度Apollo與極狐汽車17日在北京舉行發布會，共同發布了新一代共享無人車Apollo Moon，會上兩家公司雖未公布新車對外定價，但百度副總裁、自動駕駛技術部總經理王雲鵬表示，由於技術成熟，以及可批量化生產的能力，Apollo Moon的整體成本約人民幣48萬元，僅為L4級自動駕駛車型平均成本的三分之一。

王雲鵬還表示，在低成本基礎上，Apollo Moon已進入網約車營運成本區間，可改變出行格局。

此外，百度與極狐雙方還簽署了戰略合作協議，預計在未來三年落地1千輛共享無人車。而外媒引述百度方面報導，Apollo Moon的車隊規模將在2023年達到3千輛，所覆蓋的乘客將達到300萬人。

有分析師表示，百度在過去幾年對自動駕駛汽車的探索將成為未來的增長來源，因為該公司正在嘗試讓收入來源不單純依靠廣告一項。之前百度開發了名為Apollo的自動駕駛軟硬體系統，並嘗試把它賣給汽車廠商，如果自動駕駛網約車成功商業化，這將為百度帶來另一塊收入來源。

但百度在自動駕駛方面也將面臨業內挑戰，百度希望透過與極狐的合作，將自動駕駛網約車帶入測試階段，並公開推出服務，但這也將使其與正申請美股上市的滴滴正面交鋒，因為滴滴也在開發自動駕駛網約車。

不過，百度的技術優勢將對滴滴手中的流量入口造成毀滅性的影響。根據廣證恒生團隊之前發布的2019年自動駕駛行業排名，各項指標中，百度綜合成績達到3.6分，名列第一；第二名是谷歌（Google）旗下的Waymo，而滴滴及騰訊都排在非常靠後的位置。

百度 汽車 網約車

上一則

全新BMW X3/X4 M Competition 小改款後性能更猛爆

延伸閱讀

小米跨界造車 急徵自駕人才

小米跨界造車 急徵自駕人才
網紅玩命拍片 酒後開啟自駕功能 時速飆105公里

網紅玩命拍片 酒後開啟自駕功能 時速飆105公里
玩命？網紅狂拍開自駕後離座影片 時速飆105公里

玩命？網紅狂拍開自駕後離座影片 時速飆105公里
國殤日 灣區氣溫將大幅飆高 恐破百度

國殤日 灣區氣溫將大幅飆高 恐破百度

熱門新聞

LEXUS第二代NX正式亮相。（圖：LEXUS提供）

等7年…LEXUS NX大改款 增插電式油電混合 動力再加碼

2021-06-13 23:30
2021 Nissan GT-R也停止接單了。（取材自Nissan.JP）

才剛停掉Skyline…Nissan GT-R也停止接單引揣測

2021-06-14 21:02
美國上路的汽車平均年齡首見超過12歲，而二手車市場需求高，車價比一年前上漲46.7%。(路透)

美國平均車齡首見超過12歲 二手車車價年漲46.7%

2021-06-14 04:10
Toyota全新Land Cruiser 300發表。（取材自Toyota）

越野車老大哥 Toyota Land Cruiser 300發表 不怕路爛

2021-06-12 02:22
性能車款搭配鮮明車色更能展現個性。 圖／TOYOTA提供

挑車色很重要 88%車主認為顏色是購車關鍵

2021-06-11 15:19
Land Rover Range Rover Sport才問世15年與發展兩世代車型，卻已經達到100萬輛累積銷售成績與品牌第二暢銷產品地位。(圖：Land Rover提供)

躍身Land Rover第2暢銷 Range Rover Sport賣破百萬輛

2021-06-10 01:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曾傳介入郭富城熊黛林 女星爆豪門婚變「該斷的斷了」

曾傳介入郭富城熊黛林 女星爆豪門婚變「該斷的斷了」
甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃
首批接種疫苗醫護 時隔半年抗體大減

首批接種疫苗醫護 時隔半年抗體大減
紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物
幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快