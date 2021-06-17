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全新BMW X3/X4 M Competition 小改款後性能更猛爆

記者趙駿宏／綜合報導
小改款BMW X3/X4 M Competition發表。摘自BMW
小改款BMW X3/X4 M Competition發表。摘自BMW

BMW發表了小改款X3和X4後，在同一天(6/9)也一併帶來了頂級性能款X3/X4 M Competition兩台小改款休旅猛獸。在原廠將代號S58的3.0升直列六缸雙渦輪增壓引擎經過更新後，馬力依然維持510hp但扭力部分則增加了約5.1kg-m來到了66.3kg-m，原廠預計在8月份開始生產。

提到BMW M GmbH的產品，最讓車迷關注的當然就是動力心臟，X3/X4 M Competition搭載的S58的3.0升直列六缸雙渦輪增壓引擎，有別於同級對手都掛上了MHEV輕油電輔助，M GmbH還是繼續讓使用純燃油動力。

S58引擎馬力依然維持510hp但扭力部分則增加了約5.1kg-m來到了66.3...
S58引擎馬力依然維持510hp但扭力部分則增加了約5.1kg-m來到了66.3kg-m。摘自BMW
0-100km/h加速比小改款前減少0.3秒，僅需3.8秒便可完成。摘自BMW
0-100km/h加速比小改款前減少0.3秒，僅需3.8秒便可完成。摘自BMW

但引擎蓋下的S58引擎卻已經經過強化，換上3D列印的汽缸蓋，以及來自M3、M4的鍛造輕量化曲軸，能夠更有效的提升引擎的扭距，同時其輕量化也有利於引擎的轉速功率，這也直接讓X3/X4 M Competition的扭力增加了5.1kg-m來到了66.3kg-m，馬力則維持不變依然是510hp，同樣搭配8速M Steptronic速自排變速箱以及M xDrive四驅系統，0-100km/h加速比小改款前減少0.3秒僅需3.8秒便可完成，極速可達285km/h(需選配M Driver’s Package)。

BMW X4 M Competition。摘自BMW
BMW X4 M Competition。摘自BMW

在外型上，小改後的X3/X4 M Competition車頭更為乖張，不僅是將雙腎型水箱護罩的面積再度加大，而且還進階為一體式的造型，並且使用高光黑的塗裝更具肅殺感。大燈則換上了距陣式LED燈組，其面積要比改款前更扁平了10mm之譜，還可選配照射達650m的BMW雷射頭燈。

可選配照射達650m的BMW雷射頭燈。摘自BMW
可選配照射達650m的BMW雷射頭燈。摘自BMW

前保險桿造型也全數重新設計，兩側垂直的進氣口延伸到下方呈現L型後折回中央，下方加長的進氣壩也用六角形的線條鞏固車頭中央的銳利樣貌，不得不說在幾個線條的改動下，車頭的殺氣又多提升了一個檔次。

BMW X3 M Competition。摘自BMW
BMW X3 M Competition。摘自BMW

車尾部分， X3 M Competition配備了小改後X3的全新造型LED尾燈，更細長的LED光條還帶有黑色邊條環繞。突出的後保桿則是這次X3 M專屬的造型，下方排氣尾管和分流器的部分同樣使用高光黑塗裝。至於在X4 M Competition車尾的黑色面積則延伸至車牌位置，十分具有特色。

雙12.3吋螢幕讓所有資訊都一目了然。摘自BMW
雙12.3吋螢幕讓所有資訊都一目了然。摘自BMW

進入車艙，雖然沒有換上iDrive8.0車載系統，少了橫置雙螢幕的炫炮感，但原有的iDrive 7配置也足敷使用，有BMW個人助理和遠端軟體升級等諸多功能，加上數位儀表板與中央觸控螢幕都是12.3吋的大面積，在整體車輛訊息的檢視上也能夠更加清楚。另外在排檔桿周圍的按鈕配置上也做了些許改動，將懸吊轉向等設置都放在SETUP按鈕裡，M MODE則是能快速切換不同的駕駛模式。

排檔座的按鈕也做了些許修正，往M3、M4的配置看齊。摘自BMW
排檔座的按鈕也做了些許修正，往M3、M4的配置看齊。摘自BMW

除了性能之外，X3/X4 M Competition也首次能選配Driving Assistant Professional駕駛輔助系統專業版，內容包括有加強市區道路功能的主動巡航控制、具有附加煞車功能的交叉路口警示、緊急車道輔助和升級的轉向/車道引導輔助。同時虛擬儀表中的3D環景也能夠和上述輔助系統做結合，還可幫助Parking Assistant Plus做倒車輔助和路線回朔等功能。駕駛員可以通過遠端傳輸功能將車輛及其周圍環境的3D實境圖傳輸到他們的智慧手機上。

BMW X4 M Competition。摘自BMW
BMW X4 M Competition。摘自BMW

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