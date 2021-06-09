與KUGA相同底盤 最小尺寸都會皮卡Ford Maverick亮相

Ford於8日正式推出一款尺寸更小的皮卡Maverick。摘自Ford

這幾年北美市場不僅休旅 車當道，就連一直都是暢銷車款的Truck、Pickup皮卡類別也都如火如荼的改款和推出新產品。在福特產品線中原本最小尺寸的皮卡是Ranger，不過Ford似乎還想繼續擴張皮卡家族，於8日正式推出一款尺寸更小的皮卡Maverick。

Maverick的車身設計還是走傳統方正路線，依然是四門五人座的配置。摘自Ford

雖然尺碼縮小了，但Maverick的車身設計還是走傳統方正路線，依然是四門五人座的配置，在車頭設計上也效仿了老大哥F-150的造型，體積頗大的C型LED大燈搭配面積也不小的水箱護罩，承襲了美國 人最愛的霸氣造型，葉子板上的飾板與貨斗的設計則與Ranger師出同門，融合了老大哥特色的Maverick，在賣相上確實相當討喜。

Maverick承襲了美國人最愛的霸氣造型。摘自Ford 葉子板飾板與貨斗設計與Ranger師出同門的Maverick，在賣相上相當討喜。摘自Ford Maverick在車頭設計上有體積頗大的C型LED大燈，搭配面積也不小的水箱護罩。摘自Ford

不過在內裝方面，Maverick就不同於Ranger和F-150的粗曠狂野，反而走的是一種都會時尚的感覺，彷彿是進到一台休旅車而不是有貨斗的皮卡，即便在這個車格定位下的內裝材質多半是以硬塑膠為主，但Ford還是用一些雙色搭配與矩形的元素設計出頗有個人風格的內裝調性。走實用風格的Maverick也在車室內設置許多掛勾、置物空間，貨斗甚至有兩個110伏特400瓦的插座。

在內裝方面，Maverick走的是都會時尚的感覺。摘自Ford Ford用雙色搭配與矩形的元素，設計出頗有個人風格的內裝調性。摘自Ford 走實用風格的Maverick，在車室內設置許多掛勾、置物空間。摘自Ford

當然可支援AppleCarPlay/AndroidAuto的8吋中控也沒有缺席，中央鞍座上的旋鈕式線傳排檔也是Ford家族特色，雖然沒有虛擬儀表板，但全車系也都標備了Co-Pilot360駕駛輔助安全配備，在科技配備上Ford依舊誠意滿滿。

可支援AppleCarPlay/AndroidAuto的8吋中控也沒有缺席。摘自Ford

動力系統方面就是Maverick的一大特色了，為了應付更多的都會需求，Ford配置了一具2.5升四缸引擎配合Hybird動力，搭配CVT變速箱，能輸出最大191hp馬力和21.4kg-m的扭力，且原廠表示這具Hybrid動力一桶油可以跑近805公里，油耗表現可是比Honda Civic還要好。同時還擁有1,500磅(680公斤)的乘載能力，拖曳能力也有2,000 磅（907公斤）的表現。Ford卡車集團營銷經理Todd Eckert說：Maverick正在挑戰人們對皮卡車的刻板印象。

動力系統是Maverick的一大特色，配置2.5升四缸引擎配合Hybird動力，搭配​CVT變速箱，能​輸出最大191hp馬力和21.4kg-m扭力。摘自Ford Maverick挑戰人們對皮卡車的刻板印象。摘自Ford

當然，對於想要較大動力的消費者，Ford也提供了2.0升Ecoboost汽油引擎，搭配八速自排變速箱，最大馬力250hp最大扭力38.3kg-m。兩種動力均有標準前驅車型，而2.0升Ecoboost則有四輪驅動配置可選，並可選配4k拖車套件，加強Maverick的拖曳能力，一舉提升增加至4,000磅(1,814公斤)。

Maverick可選配4k拖車套件，加強拖曳能力，一舉提升至4,000磅(1,814公斤)。摘自Ford

Maverick的總工程師 Chris Mazur表示：「我們的工程師堅持不懈，通過一系列惡劣的公路、越野、環境和模擬客戶使用測試，直到我們滿意為止。Ford的卡車就是Ford卡車，就算尺碼變小但依然保有該有的越野、拖曳能力。」

全新Ford Maverick 將於今年秋季上市，提供 XL、XLT 和 Lariat三種車型等級。摘自Ford Maverick貨斗甚至有兩個110伏特400瓦的插座。摘自Ford

全新Ford Maverick 將於今年秋季上市，提供 XL、XLT 和 Lariat三種車型等級。並且還有First Edition可選擇，以及專為AWD四驅車型設計的FX-4越野套件，增加了更強大的冷卻系統、防滑板、17吋圈胎等。入門的XL車型起始價則為相當佛心的19,995 美元，屆時上市後的同級對手，想必就是同樣以新世代Tucson的底盤打造的Hyundai Santa Cruz，小型皮卡的市場之爭才正要開始。