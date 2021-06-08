走進新世代 第五代Kia Sportage外觀、內裝搶先露面

大改款、全新第五代Kia Sportage。 摘自Kia

自1993年上市後至今已進入第四代車型的Kia Sportage，四個世代車型截至去年為止共於全球市場售出超過600萬輛，是品牌目前最暢銷車款外，亦是Kia休旅 車系的門面，而這輛休旅終於在8日揭曉了全新世代車型的樣貌！

Kia首度釋出大改款Sportage預告剪影照。 摘自Kia

在兄弟車Hyundai Tucson (NX4) 於去年下半年正式發行後，近期靠著休旅大賣的Kia也終於為自家暢銷休旅Sportage端出大改款車型，除了車名沒有變動之外，這輛新世代休旅徹頭徹尾可說是變了一個樣貌，包括換上了全新廠徽設計！原廠代號NQ5的第五代Kia Sportage，採用品牌設計總監Karim Habib加入Kia後首推出的全新設計語彙「Opposites United」，展現出與現任Hyundai-Kia集團顧問Peter Schreyer幾乎不同的設計訴求。

圖為第四代Kia Sportage。 摘自Kia

即便成為品牌首款採用新設計語彙的休旅車，大改款Kia Sportage仍在車頭上搭載著象徵Kia的Tiger Nose虎鼻水箱護罩，只不過虎鼻隨著新世代車型的發行已逐漸轉換為Tiger Mask。

全新Kia Sportage X-Line車型。 摘自Kia

另外，大膽又具現代化的車頭設計不僅彰顯新設計語彙的意念外，也為其帶來了強烈的視覺印象，尤其是採用大面積黑色的網格水箱護罩，其上方即是象徵意義大於實際作用的「虎鼻」，至於虎鼻往左右兩側的則是全新迴力鏢造型的LED日行燈，並作為包覆頭燈的設定，而原本也算Kia象徵之一的Ice Cube冰塊狀霧燈，如同第四代Sorento，Sportage也藉由大改款造型將其改置放於前保下緣左右各兩顆的組合。

第五代Kia Sportage。 摘自Kia

車尾的部分比起稍微溫和取向的第四代車型，還來得更為帥氣瀟灑，也與甫發行的全新純電車EV6面貌有些神似，尾燈燈條調造型融合在肌理線條中的尾部，在外觀上提升不少動感的氣息，至於後保桿亦走入運動化氛圍，除了搭配了黑色後保下分流器外，原本設置在尾門上的車牌位子，在大改款車型中已經改放置於後保桿上。值得一提的是，呈現雄壯運動感的車側，在C柱上也配置了與K5、Sorento、K8、Carnival都具有的C柱飛翼式造型飾板，這似乎也算另類的Kia家族化設定。

原廠代號NQ5的第五代Kia Sportage正式亮相。 摘自Kia

車室鋪陳也走入了新世代Kia的佈局，大改款Kia Sportage首度搭載了雙12.3吋、結合數位儀表與中控台螢幕的曲面螢幕，而這項配置目前已經使用於全新K8與EV6之中，目前Sportage則為品牌第一款使用曲面螢幕的休旅車。另外，位於中控台螢幕下方的配置則是細長冷氣出風口，在下方因應大量實體按鈕的簡化，將中控螢幕與冷暖空調整合而成的電容式觸控面板，此設計亦同樣使用於全新K8及純電休旅EV6之中。

第五代Kia Sportage內裝進入豪華風格。 摘自Kia

此外，大改款Kia Sportage中船設計也與EV6相似，並採用了SBW線傳式排檔系統，不僅提升了車內豪華感，同時也增加了空間利用性，而配置在螢幕左右兩側冷氣出風口，其造型與車頭上迴旋鏢造型的LED日行燈相呼應。除此之外，大改款Sportage數位儀表高度比起現行版降低了約30mm，左、右A柱角度也得到了優化，車外後視鏡接合處自車窗移至車門上，並在原本後視鏡位置增加一個三角形的小車窗，藉此向駕駛提供更清晰的視野。

第五代Kia Sportage採用雙12.3吋數位儀表與中控螢幕所結合的曲面螢幕設計。 摘自Kia

全新第五代Kia Sportage預計在7月正式於自家韓國市場發表與販售，屆時將會有更詳盡的動力資訊與其餘規格。海外市場的部分，需等到下半年、預期是9月時才會發布歐規版Sportage資訊，其餘市場則須待原廠另行公布。