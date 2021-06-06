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比Veloster N厲害 全新現代Elantra N性能房車資訊流出

記者黃俐嘉／綜合報導
全新Hyundai Elantra/Avante N所搭載的2.0升T-GDi渦輪增壓四缸引擎，可在引擎轉速達5,500rpm時湧出最大馬力276hp (280ps)。(取材自Hyundai)
全新Hyundai Elantra/Avante N所搭載的2.0升T-GDi渦輪增壓四缸引擎，可在引擎轉速達5,500rpm時湧出最大馬力276hp (280ps)。(取材自Hyundai)

目標要將品牌N Performance高性能車擴增到七款的Hyundai，現階段已有i30 N、i30 Fastback N、Veloster N、i20 N與在4月底亮相的Kona N，而預計在下半年登場的第六款N性能車─Elantra/Avante N，近期除了在紐柏林賽道進行如火如荼測試外，在自家韓國街道也時常被民眾捕捉到偽裝車身影，近期更有這輛韓系性能房車的最新資訊流出了。

根據韓國環境部的資訊顯示，Hyundai Elantra/Avante N已於5月28日通過了排放認證，這輛即將發表的性能房車搭載了2.0升T-GDi渦輪增壓四缸引擎，最大馬力將可達到276hp/5,500~6,000rpm，測試車雖然搭載六速手排變速箱，但屆時還將會配置Hyundai全新八速濕式N DCT雙離合器變速箱。另外，Elantra/Avante N的車重 (總重量1,795公斤、淨重1,450公斤) 儘管較現行Veloster N重約70公斤，但實際上的動力表現已是比這輛性能掀背車來得強悍。

全新Hyundai Kona N。(取材自Hyundai)
全新Hyundai Kona N。(取材自Hyundai)

現行Veloster N同樣是搭載2.0升T-GDi渦輪增壓四缸引擎，去年4月起也為其新增了八速濕式N DCT，成為Hyundai N Performance首部有雙離合器變速箱的性能車，不過，Veloster N的275hp最大馬力需引擎轉速達到6,000rpm才能全數湧出，但Elantra/Avate N在轉速達到5,500rpm時就能爆發出276hp (280ps)！且全新Elantra/Avante N是Hyundai首款基於第三代底盤平台所開發的性能車，預期這輛性能房車將會有更扎實與穩定的動態表現。

全新Hyundai Kona N。(取材自Hyundai)
全新Hyundai Kona N。(取材自Hyundai)

此外，Hyundai Elantra/Avante N還將多了電子懸吊系統、eLSD電子限滑差速器，以及N Power Shift (NPS)、N Track Sense Shift (NTS)、N Grin Shift (NGS) 等三種N性能車專屬功能外，全新Elantra N也會配置大尺碼剎車碟盤與後多連桿、倍耐力性能車胎等Hyundai N性能車會有的相關配件。

全新Hyundai Elantra/Avante N未來是否會進入歐洲發售，還得...
全新Hyundai Elantra/Avante N未來是否會進入歐洲發售，還得先看市場反應後才會決定。(取材自Hyundai)

儘管品牌計畫中的第七款性能車Tucson N尚未有任何資訊露出，但根據韓媒的報導，Elantra/Avante N很有可能是Hyundai最後一款純內燃機的N性能車，因為先前原廠已計畫在未來將發布基於E-GMP全球電動車模組化底盤平台的「純電N性能車」，且預計將N Performance性能子品牌應用於氫燃料車領域。

全新Hyundai Elantra/Avante N偽裝測試中。(取材自Hyun...
全新Hyundai Elantra/Avante N偽裝測試中。(取材自Hyundai)

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