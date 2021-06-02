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打破自己紀錄 Hyundai Nexo氫燃料車單趟行駛887.5公里

記者黃俐嘉／綜合報導
Hyundai Nexo氫燃料車單趟行駛長達887.5公里，再度刷新自身新紀錄！ 摘自Hyundai
Hyundai Nexo氫燃料車單趟行駛長達887.5公里，再度刷新自身新紀錄！ 摘自Hyundai

在Hyundai零排放計畫之中的氫燃料車Nexo，是繼Tucson FCEV (ix35 FCEV) 後的第二款氫燃料車，自2018年3月推出後已在去年達成了一萬輛銷售里程碑，截自今年四月，Hyunda Nexo在三年內於韓國與海外市場銷量合計賣出超過16,000萬台，原廠在五月底時甚至預期Nexo可望在今年底前突破2萬輛銷售量。

Hyundai Nexo氫燃料車日前於澳洲挑戰單趟最遠行駛紀錄。 摘自Hyund...
Hyundai Nexo氫燃料車日前於澳洲挑戰單趟最遠行駛紀錄。 摘自Hyundai

除了銷量有望再刷新紀錄外，Hyundai近期又對Nexo做了續航力測試，突破自身紀錄之餘還打破同樣也是由自己所創下的金氏世界紀錄 (雖然過沒多久後被Toyota Mirai改寫)。Hyundai Nexo在2019年於法國曾達成了單趟行駛距離達到778公里的世界新紀錄，但原廠又於今年四月在澳洲進行了規模更大的續航挑戰！

Hyundai Nexo曾在2019年創下了單趟行駛距離達到778公里的世界新紀...
Hyundai Nexo曾在2019年創下了單趟行駛距離達到778公里的世界新紀錄。 摘自Hyundai

由澳洲當地拉力賽車手Brendan Reeves駕駛Hyundai Nexo，從墨爾本的Essendon Fields作為起點一路開到接近布羅肯希爾Broken Hill的某處才將氫燃料用罄，在油箱 (加氫口) 貼上封條以確保公平性後，原廠檢查了Nexo的旅程電腦上顯示「887.5公里」，打破兩年前在法國創下的成績，並二度寫下新的氫燃料車單趟行駛距離世界紀錄。

Hyundai Nexo氫燃料車單趟行駛長達887.5公里，再度刷新自身新紀錄！...
Hyundai Nexo氫燃料車單趟行駛長達887.5公里，再度刷新自身新紀錄！ 摘自Hyundai

Hyundai Nexo在歐洲WLTP檢測標準下，最大續航距離可達到666公里，不過這回又達到近888公里的續航距離，再次展現Nexo驚人的續航能力，另外，若參照Google Map上的指引來看，Nexo這趟在歐洲的行駛路段全程共905公里，至於Nexo車內另外裝設GPS導航則顯示903.4公里，不過，因為是挑戰這輛氫燃料車的續航力，所以最後是採用車內行車電腦的紀錄。

Hyundai Nexo這回在澳洲創下的887.5公里續航新紀錄，若是一般內燃機...
Hyundai Nexo這回在澳洲創下的887.5公里續航新紀錄，若是一般內燃機車輛在相同距離內行駛，預計會排放約126公斤的二氧化碳。 摘自Hyundai

另外，Hyundai Nexo這回在澳洲的長征共花費了13小時又6分鐘，平均時速為66.9km/h，而Nexo的低燃料警告在已行駛686公里時亮起，到了796公里後開始閃爍，不過距離最終的航程仍剩餘90公里。

Hyundai Nexo氫燃料車單趟行駛長達887.5公里，再度刷新自身新紀錄！...
Hyundai Nexo氫燃料車單趟行駛長達887.5公里，再度刷新自身新紀錄！ 摘自Hyundai

此外，Hyundai Nexo在這趟破紀錄的單趟行駛中，共耗費了6.27公斤的氫氣，換算下來為每100公里花費0.706公斤，而Nexo全程也僅排放出水滴與蒸氣、完全沒有二氧化碳，且淨化了約449,100公升的空氣 (可提供一天約33位成人呼吸)，若是一般內燃機車輛在相同距離內行駛，預計會排放約126公斤的二氧化碳。

Hyundai Nexo氫燃料車單趟行駛距離達到887.5公里，打破自身紀錄與世...
Hyundai Nexo氫燃料車單趟行駛距離達到887.5公里，打破自身紀錄與世界紀錄，不過Toyota Mirai隨後以超過1000公里的成績成為氫燃料車新王者。 摘自Hyundai

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