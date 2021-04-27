Nissan GT-R50引擎馬力破720匹 限量50台

Nissan GT-R50 by Italdesign。（取材自Nissan）

R35世代的Nissan GT-R自2007年推出也已經有14年之久，更別說其動力心臟VR 38DETT這顆3.8升V6雙渦輪增壓引擎更是從最初版本的480匹一路提升到現行款570匹馬力以及NISMO版本的600匹馬力，甚至在2019年推出的限量GT-R50 By Italdesign上更達到了720匹的原廠動力，讓人不得不佩服這具引擎的潛力。

來源：NISMO_Official

NISMO近期也釋出了調整GT-R50 By Italdesign版本，720匹VR38引擎的影片，此具引擎透過NISMO與Nissan技術中心共同開發，引擎本體有12%是藉由GT-R Nismo GT3賽車 上的技術來重新打造，包括渦輪增壓器、連桿、活塞、曲軸、凸輪軸和觸媒等。同時NISMO還強化了變速箱的材質好讓它能夠應對720ps/79.5kgm的動力。

NISMO正在實驗室調教引擎。（取材自NISMO）

VR38DETT引擎。（取材自Nissan）

NISMO表示，與目前的Nissan GT-R NISMO相比，GT-R50 By Italdesign的0-200km/h加速可是要比前者快上0.8秒，且該具VR38引擎還可以同過嚴苛的Euro 6排放法規，能一如既往地在歐洲市場掛牌上路。

除了引擎的升級外，GT-R50 By Italdesign還擁有更強力的Brembo煞車、Bilstein特別調校的避震器懸吊系統、以及前255/35 R21、後285/30 R21的米其林Pilot Super Sport輪胎。

Nissan GT-R50 by Italdesign。（取材自Nissan）

而這樣狂妄的動力，加上義大利 Italdesign所設計的前衛造型，GT-R50 By Italdesign採限量打造50台，並且每輛要價99萬歐元（約120萬美元）的方式登場，預計2021年中開始交車。