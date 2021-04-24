KIA全新豪華休旅Carnival 整合SUV運動化外型霸氣登場

2022全新KIA Carnival頂級豪華7人座正式登陸北美市場。

KIA於日前發布了2022年全新的全功能豪華休旅 Carnival，這是一款KIA通過整合SUV與MPV來迎合北美家庭市場而全新打造的GUV（Grand Utility Vehicel）全功能豪華休旅車。其創新的設計巧妙的蘊含了「Trendy Design革新設計、Luxury Comfort豪華舒適、PioneerTechnology前瞻科技」 三大的元素。讓它剛亮相市場就引起了高度的關注。

影片來源：YouTube

KIA全新Carnival向全球市場揭示Grand Utility Vehicle全功能豪華休旅的全新設計概念。將MPV的寬敞高承載空間與SUV的霸氣運動化外型整合為一。前車造型一如既往的承繼KIA虎式水箱格柵引導著典雅的流線車頭， LED前衛造型頭燈，讓Carnival更顯尊貴，塑造出全功能豪華休旅專屬的大器風格。流線的外形格外引人側目，位於C柱的鍍鉻飛翼飾板與加厚的車側輪拱設計，則巧妙地帶出了Carnival強烈的SUV運動氣息，車尾以LED尾燈貫穿來展現出不同於傳統MPV的運動風格。

前車造型一如既往的承繼KIA虎式水箱格柵引導著大器典雅的流線車頭， LED前衛造型頭燈，盡顯尊爵大氣。 獨立前後特大天窗讓車內更加敞亮。

為了體現全新的Carnival的尊榮質感，KIA以「駕乘者感受」為設計初衷，給予每位乘坐者無微不至的全方位滿足。駕駛座配有全方位舒適調節另加4短腰椎舒適度調節與駕駛記憶調節。長達117.2英寸的腳部空間和39.5英寸的頭頂空間都讓車內舒適度大大提升。第二排特別設置Ottoman尊爵頭等座椅，不僅具備電動調整靠背、通風與加熱功能，在扶手與電動腿靠幫襯下，更設置有貼心的放鬆模式，可一鍵操作Ottoman尊爵頭等座椅，座椅並可退至第三排位置以及左右挪動，滿足乘客最佳舒適度，有如置身頂級頭等艙般舒適、備感尊榮。車內配有電動前後雙景天窗讓座艙內的乘客可按照自己的喜好調節。寬敞的置物空間可放置8個標準的行李箱。

第二排Ottoman尊爵頭等座椅，不僅具備電動調整靠背、通風與加熱功能，在專屬扶手與電動腿靠幫襯下，更設置有貼心的放鬆模式，可輕鬆地一鍵操作。 12吋的顯示屏配合3D全景倒車影像使駕駛者倒車停車安全到位。

全新的Carnival在安全及科技方面尤為重視並積極創新，一坐進駕駛室呈現在眼前的就是由12.3吋整合智慧型全數位儀表，搭配12.3吋多媒體影音觸控系統，以環景式數位顯示幕充份展現KIA全新Carnival的創新科技與奢華氣息。Bose環繞音響配有12個揚聲器、Apple Play、無線或有線充電應有盡有。

BVM盲區顯影是在駕駛打左右方向燈時其智慧數位儀表中的左右格中就會及時的顯影隔壁車道的車流情況。

科技安全方面包含了全車系標配Level 2智慧駕駛輔助，輔助偵測前後距離和保持車子行駛在車道中正常的行車間距；BVM盲區顯影在駕駛打左右方向燈時，其智慧數位儀表的左右格中就會及時顯影隔壁車道的車流情況； BCA盲點導正輔助系統是當駕駛轉換車道時系統就會根據車流情況實時提醒，多方位的保障讓旅途安全。車內並配有攝像系統和座艙內部通話裝置以便及時了解後座的情況和溝通。

全新Carnival搭載E-Shift 八速電子旋鈕排檔，不僅操作更加智慧便利，3.5L 6缸加上290馬力，加速一點不滯怠而且非常順滑，偌大的車身從0到60英里也只需要7.2秒。讓駕駛者有著既有SUV的優越操控體驗又有MPV的舒適感。

駕駛室處處體現奢華質感。12.3吋整合智慧型全數位儀表，搭配12.3吋多媒體影音觸控系統讓Carnival無不透露出高科技感。 Bose頂級環繞音響配有12個揚聲器。

全新Carnival的尊榮感無處不在，高級皮椅配搭精緻縫線，車內優雅的鋼琴烤漆及3D的亮面裝飾處處流露華麗氣質。一鍵全開式電動側滑門與尾門，僅需長按遙控器解鎖鍵，即能同時自動開啟或關閉兩側滑門與尾門，讓上下車與置放行李時更加便利；而Keyless免持鑰匙，更設有同級唯一的貼身感應式電動側滑門、尾門，當攜帶感應鑰匙靠近感測區域時，後電動側滑門、尾門即可隨時開啟，讓乘客更輕鬆上下車或擺放行李。

全新 Carnival的頂級七人座車型，提供黑灰雙色、棕黑雙色與褐黑雙色等三款內裝選擇，打造專屬於車主的個人品味座駕。此次KIA推出的全新Carnival是以最貼心的各種細節滿足每位乘客，無疑將會為汽車 市場帶來絕大的震撼和關注。欲了解更多的Carnival資訊請瀏覽：www.KIA.com 。