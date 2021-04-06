「棕熊」小改款 ŠKODA休旅元祖Kodiaq月中進化登場

小改款ŠKODA Kodiaq預告發表。摘自ŠKODA

2016年推出至今已屆滿五年的Kodiaq，不僅是品牌百年歷史以來的首款休旅 ，更是目前ŠKODA旗下身形最大的車款，這輛被稱作「棕熊」的休旅，如今也到了小改款的週期，而原廠亦於近期釋出了三張設計草稿，並預告小改款Kodaiq將於4月13日登場！

小改款ŠKODA Kodiaq頭燈變得更為纖細。摘自ŠKODA

從ŠKODA公開的三張設計草圖可看到小改款Kodiaq的些微變化，如更展現出細節的水晶切割狀LED頭 / 尾燈，再加上具備家族化設計、造型稍微放大的水箱護罩，以及更為運動化表彰的前保桿設計，而不管是大改款或小改款的車型中，ŠKODA新車的車尾皆已取消了廠徽配置，小改款Kodiaq當然亦採用了「ŠKODA」品牌名的配置。

小改款ŠKODA Kodiaq將在4月13日登場。摘自ŠKODA

不過，關於這輛小改款休旅的動力編成仍未公布，但追求電動化的ŠKODA，應該會為小改款Kodiaq裝載Superb iV、Octavia iV身上所使用的插電式油電混合動力系統。在全球60個國家中販售的ŠKODA Kodiaq，累計銷售已超過了60萬輛，其亦是使ŠKODA年銷量能夠增長的原因之一，在小改款Kodiaq發行後，另一輛暢銷休旅Karoq也正等著小改車型的推出。