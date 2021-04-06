我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

變種病毒透過青少年體育活動傳播 家人與教練風險高

拜登將宣布全美各州成年人19日皆有疫苗可打

「棕熊」小改款 ŠKODA休旅元祖Kodiaq月中進化登場

記者黃俐嘉／綜合報導
小改款ŠKODA Kodiaq預告發表。摘自ŠKODA
小改款ŠKODA Kodiaq預告發表。摘自ŠKODA

2016年推出至今已屆滿五年的Kodiaq，不僅是品牌百年歷史以來的首款休旅，更是目前ŠKODA旗下身形最大的車款，這輛被稱作「棕熊」的休旅，如今也到了小改款的週期，而原廠亦於近期釋出了三張設計草稿，並預告小改款Kodaiq將於4月13日登場！

小改款ŠKODA Kodiaq頭燈變得更為纖細。摘自ŠKODA
小改款ŠKODA Kodiaq頭燈變得更為纖細。摘自ŠKODA

從ŠKODA公開的三張設計草圖可看到小改款Kodiaq的些微變化，如更展現出細節的水晶切割狀LED頭 / 尾燈，再加上具備家族化設計、造型稍微放大的水箱護罩，以及更為運動化表彰的前保桿設計，而不管是大改款或小改款的車型中，ŠKODA新車的車尾皆已取消了廠徽配置，小改款Kodiaq當然亦採用了「ŠKODA」品牌名的配置。

小改款ŠKODA Kodiaq將在4月13日登場。摘自ŠKODA
小改款ŠKODA Kodiaq將在4月13日登場。摘自ŠKODA

不過，關於這輛小改款休旅的動力編成仍未公布，但追求電動化的ŠKODA，應該會為小改款Kodiaq裝載Superb iV、Octavia iV身上所使用的插電式油電混合動力系統。在全球60個國家中販售的ŠKODA Kodiaq，累計銷售已超過了60萬輛，其亦是使ŠKODA年銷量能夠增長的原因之一，在小改款Kodiaq發行後，另一輛暢銷休旅Karoq也正等著小改車型的推出。

現行ŠKODA Kodiaq已於全球販售超過60萬輛。摘自ŠKODA
現行ŠKODA Kodiaq已於全球販售超過60萬輛。摘自ŠKODA

休旅

上一則

雙生跑車！全新日規Toyota GR 86與Subaru BRZ同台發表

延伸閱讀

主攻北美市場 福斯新休旅Taos量產啟動 最快Q2美上市

主攻北美市場 福斯新休旅Taos量產啟動 最快Q2美上市
財經簡訊

財經簡訊
2022年款的KIA Stinger將全面升級

2022年款的KIA Stinger將全面升級
全新Kia EV6預訂首日接單破2.1萬張 長里程版大受歡迎

全新Kia EV6預訂首日接單破2.1萬張 長里程版大受歡迎

熱門新聞

Kia全新純電動車EV6揭曉真面目。（取自Hyundai）

全新Kia EV6預訂首日接單破2.1萬張 長里程版大受歡迎

2021-04-04 02:05
通用汽車發表純電動悍馬SUV。(圖取自GMC)

悍馬血統電動車第2彈 GM發表悍馬SUV

2021-04-04 14:06
Lexus LF-Z Electrified Concept。（圖：Lexus提供）

Lexus轉型電氣化 LF-Z Electrified純電車初公開

2021-04-01 02:05
全新Hyundai Santa Cruz韓系皮卡確定發表。(取自Hyundai)

投入美國皮卡戰場 Hyundai Santa Cruz 4月中亮相

2021-04-03 03:34
傳海外版本正名Nissan Z，日規則繼續稱為Fairlady Z。（取材自Nissan）

全新400匹馬力Nissan Z 售價要比2.0T Supra還便宜

2021-03-30 02:00
福斯大開愚人節玩笑，說要改名為「伏斯」。（美聯社）

福斯改名叫「伏斯」拚電動車？愚人節行銷玩笑開大了

2021-03-30 21:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭

華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺

紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺
全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人
謝霆鋒霸氣牽手王菲 破分手傳聞 傳張柏芝擁2億房產

謝霆鋒霸氣牽手王菲 破分手傳聞 傳張柏芝擁2億房產