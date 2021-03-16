比Ranger還小的皮卡？捕獲Ford Maverick偽裝車

Ford Maverick為品牌尺寸最小的皮卡。 摘自Carscoops

目前在Ford的皮卡產陣容中，已知尺寸最小的車款便是Ranger車系。但隨著車輛的歷代更新與演進，不只是轎車和休旅 車，就連皮卡也經變得越來越大、越來越重、裝備越來越完善、能力越來越強，但連帶價格也越來越昂貴……於是Ford就開始了他們的小型皮卡計畫。

Ford Maverick採用C2平台打造。摘自Carscoops

最近這輛被稱作Ford Maverick的小型皮卡頻頻在道路測試中被捕獲，根據外媒報導Maverick是採用與Escape(Kuga)、Bronco Sport相同的C2底盤為基礎所打造，而不是採用非乘載式車架結構，四門的外型與一體式的設計，讓Maverick看上去有點像帶有後車斗的Bronco Sport，且在照片上清晰可見獨立後懸吊的配置，並裝備17英寸Falken Wildpeak全地形輪胎。

Maverick後獨立懸吊的樣貌清晰可見。摘自Carscoops

由於其共享C2平台，預計Bronco Sport的動力總成也將延續到Maverick皮卡上。有181hp/26.2kgm動力的1.5升EcoBoost三缸引擎搭前輪驅動設定，或是輸出達245hp/37.9kgm的2.0升EcoBoost四缸引擎搭配四輪驅動設定。

Ford Bronco Sport。摘自Ford

儘管Ford尚未證實有Maverick這台車的存在，但根據偽裝測試車的狀態來看，Maverick應該已經進入最終測試階段，有望在今年下半年發表並於年底開始量產。由於其車格尺寸要比Ranger小的多，外媒預估其售價應該會在25,000美元左右。