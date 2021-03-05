填補入門SUV空缺 全新小休旅Hyundai Bayon發表

全新小休旅Hyundai Bayon。 摘自Hyundai

韓系車商Hyundai近年來針對休旅 車級距下了不少功夫，發表了不管是旗艦車型或者是價格較為親民的入門休旅，包括Palisade、Kona、Venue等都已投入全球各主要市場販售中，不過在休旅車也相當盛行的歐洲市場，Hyundai的休旅陣容卻顯得有點太少，最入門的選擇僅有Kona，再加上休旅車講究的空間優勢，讓有休旅需求的消費者也不會因此退而求其次選擇了在歐洲銷量相當不錯的i20掀背車。

在Bayon未發表前，Hyundai Kona是品牌在歐洲最為入門的休旅。圖為Kona小改款式樣。 摘自Hyundai

Hyundai正視了這點劣勢，因此開啟了瞄準歐洲入門小休旅級距的計畫，並於去年展開「Bayon」的測試作業，而Bayon的命名來自於法國西南部一座名為Bayonne的城市，坐落於大西洋海岸與庇里牛斯山之間，對於喜歡帆船和健行的人而言，這座城市將會是一個理想的住所，針對歐洲市場發行的Bayon亦被賦予類似的定義。

全新小休旅Hyundai Bayon正式發表。 摘自Hyundai

在經過短短12個月的時間後，原廠在3日正式揭曉這款定位於Hyundai Kona下的全新小休旅，為B-Segement級距增添一位新的競爭者。於歐洲設計打造的全新Hyundai Bayon，在外觀上採取了品牌Sensuous Sportiness設計語彙，大膽且辨識度極高的外型讓人過目不忘，尤其是橫跨整個車身的箭頭狀設計元素。

全新Hyundai Bayon是一款針對歐洲市場開發的入門休旅。 摘自Hyundai

全新Hyundai Bayon在車頭部分使用上了分離式燈組設計，整體看來就宛若縮小版的Kona，黑色大面積水箱護罩兩旁配置了以箭頭狀呈現的LED頭燈，上頭搭配細長的LED日行燈，讓Bayon的外表看來兇悍有形，而前、後保下方的霧銀下飾板則帶出了其SUV的身分。另外，車尾採用了一體成形式的箭頭狀尾燈，就連C柱設計亦是以箭頭造型呈現，創造出具有動感姿態的樣貌。

全新小休旅Hyundai Bayon。 摘自Hyundai

至於內裝部分，全新Hyundai Bayon擁有整潔、寬敞的內部空間，並提供了全黑及雙色搭配等共三種選擇的內裝式樣。Bayon達2,580mm的軸距讓前後排乘客分別擁有1,072mm與882mm的腿部空間，且車底板與車頂高度達到了183mm，對於身材較高大的人而言，在乘坐舒適度的表現上較不會感受到侷促。

全新小休旅Hyundai Bayon軸距達2,580mm。 摘自Hyundai

另外，這輛入門小休旅車內配置了雙10.25吋數位儀表與中控台AVN觸控式螢幕，中控台螢幕另可選擇支援「無線」Apple CarPlay與Android Auto的8吋Dispaly Audio，而車內亦有三個USB插槽 (前排兩個、後排一個)、Bose高級音響系統、手機 無線充電板、LED座艙氣氛燈等配備。

全新小休旅Hyundai Bayon具備雙10.25吋數位儀表與中控台觸控式螢幕。 摘自Hyundai

在主動式安全部分，全新Hyundai Bayon導入Hyundai SmartSense主動式安全系統，包括與導航圖資做結合的NSCC智能巡航控制系統 (Navigation-based Smart Cruise Control)，當車輛遇到彎道時可以主動調節車速 (高速公路上也能使用)，另外還有ISLA智能速限輔助系統 (Intelligent Speed Limit Assist )，當車輛時速過快或超過道路速限時，系統會主動發出聲響提醒駕駛人。

全新小休旅Hyundai Bayon後排擁有882mm的腿部空間。 摘自Hyundai

其餘還包含了LFA車道偏移輔助系統、BCA盲點偵測輔助系統、FCA前方碰撞預警系統含行人偵測、RCCA後方交通警示系統、LKA車道維持輔助系統、DAW駕駛疲勞警示、HBA智慧遠光燈、LVDA前車駛離提醒系統、ROA後座乘客警示系統、駐車輔助等。

全新小休旅Hyundai Bayon行李箱在一般情況下擁有411公升。 摘自Hyundai

Hyundai Bayon車長4,180mm、車寬1,775mm、車高1,490mm的尺碼與同集團的Kia Stonic相似，就連動力配置方面亦與小改款後的Stonic雷同，部分動力編成更與品牌的掀背車i20共用。全新Hyundai Bayon提供了兩具引擎，包括了1.2升MPi自然進氣四缸引擎與1.0升T-GDi直列三缸渦輪引擎。作為入門款的1.2升MPi動力車型，僅搭配五速手排變速箱，最大馬力可達83hp/12kgm，從零加速至100km/h需花費13.5秒才能完成。

全新小休旅Hyundai Bayon將後座全數傾倒後，行李箱容積可一舉擴增至1,205公升。 摘自Hyundai

至於1.0升T-GDi汽油動力部分，還分為配置48V輕油電與一般汽油動力的選擇，配置48V Mild Hybrid的Bayon共有99hp/17.5kgm、118hp/20.3kgm兩種動力輸出車型可選擇，並搭配六速iMT智能手排變速箱或七速DCT雙離合器變速箱，動力輸出較小的車型零百加速分別為10.7秒 (6iMT)、11.7秒 (7DCT)，動力較豐沛的車型不論是搭配何種變速箱，從零加速至100km/h皆花費10.4秒即可完成。

全新小休旅Hyundai Bayon內裝。 摘自Hyundai

不過，若僅是單純的汽油渦輪車型，變速箱則是搭配普通的六速手排或七速DCT，至於動力輸出僅有單一最大馬力99hp/17.5kgm之車型，零百加速在手排車型下可在10.7秒時完成，7DCT車型為11.7秒。另外，Bayon所配置的1.0升T-GDi渦輪引擎，結合了集團全新的CVVD連續可變汽門期間 ( Continuously Variable Valve Duration) 技術，而全新線傳離合器的iMT智慧手排變速箱在結合48V輕油電系統後，將可提供更高的燃油效率與更低的二氧化碳排放。