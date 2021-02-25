鋼鐵人坐駕就是這台！Audi e-tron GT純電轎跑來了

Audi RS e-tron GT。（取材自Audi）

曾出現於Marvel電影《復仇者聯盟4：終局之戰》中的Audi e-tron GT Concept，經過約三年的等待時間，原廠終於在二月於線上舉辦了e-tron GT量產版本的線上發布會，幾乎與概念車設定相同的外型設計，展現了Audi對於這輛純電轎跑的企圖心，即便內在已無內燃機靈魂，但搖身成為純電轎跑的e-tron GT，外觀上仍舊留有汽油車的影子，在新與舊之中取得了恰到好處的平衡。

Audi e-tron GT quattro、Audi RS e-tron GT及Audi設計總監Marc Lichte。（取材自Audi）

以Gran Turismo車型設定打造而成的全新Audi e-tron GT，車身尺碼為車長4990mm、車寬1960mm、車高1410mm、軸距2900mm，低矮、寬車體與長軸距的設定，讓Audi e-tron GT風阻係數僅0.24Cd值，再加上葉子板上裝置了進氣口，提供剎車散熱使用外，還能增進車輛的空氣力學，藉此提升e-tron GT的節能實力。另外，車前蓋下方因不需要再置放燃油車輛的相關零組件，因此原廠特別在車頭部分新增了容量達85公升的置放空間，至於行李箱容積則為405公升 (RS車型為366公升)。

Audi e-tron GT車身尺碼為車長4990mm、車寬1960mm、車高1410mm、軸距2900mm。（取材自Audi）

此外，因應轉換為純電動車 身分，用於內燃機車款中「水箱護罩」的位置，在Audi e-tron GT實車上改採與車身塗裝相同的面板點綴，周圍的深灰色亮面飾板環繞出四環品牌特有的Singleframe六角形格柵樣貌，而傳統用於散熱的格柵，在Audi e-tron GT上使用了蜂窩狀圖案重新詮釋。

Audi e-tron GT quattro。（取材自Audi）

不論是e-tron GT quattro或是RS e-tron GT，其內裝格局皆導入了12.3吋 Audi virtual cockpit 虛擬座艙儀表板，以及內建第三代MIB 3車載娛樂系統的10.1吋中控螢幕，在中控螢幕下方還有個三區恆溫空調的控制面板，面板下方則放置了冷氣出風口，中船亦不復見傳統的排檔桿設計，以漸漸成為主流的線傳排檔系統取而代之。

Audi e-tron GT quattro 內裝。（取材自Audi）

Audi e-tron GT 內裝。（取材自Audi）

Audi e-tron GT quattro前後軸各配置一具電動馬達，入門車型綜效馬力可達469hp/64.2kgm，若使用boost增壓模式，則可在2.5秒內將動力提升至523hp/65.3kgm。至於頂規的性能RS e-tron GT，同樣在前後軸各配置一具電動馬達，綜效馬力為590hp/84.6kgm，若透過boost增壓模式則可將車輛動力提升至637hp！

Audi e-tron GT quattro。（取材自Audi）

不論是e-tron GT quattro或RS e-tron GT，兩種車型皆搭載85 kWh鋰電池組，並且置放於車軸之間的最低點，提供了跑車般的低重心，前後軸也因此達到了近乎完美的50:50配重。至於車輛的充電孔在兩前葉子板上都有設置，左側充電孔負責AC交流電，右側充電孔則負責DC直流電，11kW至270kW輸出功率的充電設備皆有支援。

Audi RS e-tron GT。（取材自Audi）

若透過270kW輸出功率的DC直流電快速充電系統，除了能在充電五分鐘後得到100公里的續航力外，還可在22.5分鐘內將電量從5%充電至80%。另外，在歐洲WLTP表準測試之下，Audi e-tron GT quattro在滿電情況下最多可跑487公里，而RS e-tron GT的最大續航力則為472公里。

在歐洲WLTP表準測試之下，Audi e-tron GT quattro在滿電情況下最多可跑487公里，而RS e-tron GT的最大續航力則為472公里。（取材自Audi）

Audi e-tron GT採用了雙A臂懸吊系統，原廠還額外提供了後輪轉向系統供選配，另外，Audi RS e-tron GT標配了氣壓式懸吊，其可將車身調節至不同的高度，如下降22mm、升高20mm。至於全車系標配的Audi drive select可程式化車身動態系統，提供了comfort、efficiency、dynamic與individual等四種模式選擇。

Audi e-tron GT是Audi第一款在德國生產的純電動車。（取材自Audi）

全新Audi e-tron GT quattro與RS e-tron GT將在德國 Neckarsulm的Böllinger Höfe工廠量產，且為Audi第一款在德國製造的純電動車。另外，原廠在發表的同時亦公布了這輛全新純電轎跑的售價資訊，Audi e-tron GT quattro售價為99800歐元（約121280美元 ）起 ，而性能版RS e-tron GT售價則為138200歐元（約167944美元）起。