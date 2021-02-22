全新油電超跑！McLaren Artura迎向V6油電動力

McLaren Artura。（圖：McLaren提供）

McLaren全新油電超跑 Artura正式發表，這是McLaren品牌自2012年的品牌性能旗艦McLaren P1後再次推出Hybrid系統動力的車款。不過相較於P1這樣全球限量375台的旗艦車款，Artura則為新世代的量產車型，不僅擁有綜效671hp馬力，且售價也「相對」親民，擁有新世代油電系統超跑的代價僅需22.5萬美元 起，首批訂單將於第三季開始交車。

McLaren Artura是品牌首輛V6油電的車款。（圖：McLaren提供）

雖然McLaren Artura在造型上與570S十分相似，但Artura此次採用的則是名為MCLA( McLaren Carbon Lightweight Architecture)的全新輕量化碳纖維單體底盤，車身結構則是以Superformed aluminium及碳纖維所製成，所有看的見的表面都是重新打造；加上僅重130kg的PHEV組件，讓在配置了油電系統下的Artura仍可將車重壓至1395kg，達成極致的輕量化表現。

Artura外觀仍然是典型的McLaren風格。（圖：McLaren提供）

Artura採用MCLA全新輕量化碳纖維單體底盤打造。（圖：McLaren提供）

動力單元部分，McLaren也捨棄了一直以來所使用的V8雙渦輪引擎，改以可輸出571hp/59.7kgm 動力的3.0升V6雙渦輪引擎，輔以可額外輸出93.7hp/22.3kgm的Hybrid油電系統，能達成671hp/73.4kgm的綜效動力，搭配新式八速雙離合器變速箱，原廠公布Artura的0-100km/h加速來到了3秒、0-200km/h為8.3秒、電子限速極速達330 km/h。

McLaren也捨棄V8改用V6+Hybrid作為動力。（圖：McLaren提供）

Artura能達成671hp/73.4kgm的綜效動力。（圖：McLaren提供）

即便Artura的性能如此優異，但駕駛若想慢下來開的時候，Artura仍然可提供純電行駛，只需切換到四個駕駛模式E-Mode、Comfort、Sport、Track當中的E-Mode的話，車上配置的7.4kWh鋰電池組便能提供最高30km的純電續航力，使用標準EVSE電動車 充電也僅需2.5小時便能完成0-80%的充電。除此之外Artura的變速箱並沒有配備R倒車檔位，其倒車動作全數是由電動馬達來完成。

Artura可提供純電行駛，且倒車全數由電動馬達控制。（圖：McLaren提供）

使用EVSE車充電僅需2.5小時便能完成0-80%的充電。（圖：McLaren提供）

除了全新底盤和動力單元外，另一個重要設計來自於車身空力。McLaren將每個通風孔、管道和鈑件摺痕的設計均將空氣引導至冷卻系統中，或導離可能擾亂氣流的位置。

Artura的動態實力依舊十分強勁。（圖：McLaren提供）

例如，前葉子板的通風孔有助於降低輪拱的壓力，並引導髒空氣遠離車側進氣口。同時，乾淨的空氣通過Artura各種曲線和摺痕所設定的複雜路徑被引導到相同的進氣口。甚至後視鏡也可以將空氣導流到正確的位置。

Artura在車身的空氣力學上也做了大幅優化。（圖：McLaren提供）

Artura在車艙內部也是首款配備MIS II車載系統的車型，8吋的中控螢幕還可支援Apple CarPlay和Android Auto。另外配有McLaren Track Telemetry賽道遙測顯示系統、Variable Drift Control動態甩尾控制系統，讓全新升級的電控系統與調效過後的懸吊結構、輕量化液壓輔助轉向做搭配，讓Artura能夠擁有絕佳的動態表現。