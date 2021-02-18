換上新廠徽、再見了K7！大改款Kia K8全新外觀搶先看

全新Kia K8頭燈下方、水箱護罩左右兩側的鑽石圖案，其實是LED日行燈與方向燈的位置。摘自Kia

2009年問世至今的Kia K7 (美規名為Cadenza) ，目前版本為原廠代號YG的第二代車型，在2019年中發布K7 Premier小改款車型後，Kia也開始著手大改款的車型測試，去年起亦陸續出現偽裝測試車，只是隨著時間流逝，加上大型房車在現今以休旅 車為主的市場上逐漸失去優勢，先前便有韓媒相繼報導原廠不打算再沿用「K7」這個車名了。

小改款Kia K7 Premier在2019年6月中正式推出。摘自Kia

Kia K7是「Design Kia」的代表車型，並自這輛大型房車起，Kia將旗下的房車全數正名為「K Series」，K系列目前包含了K3、K5、K7與K9，在尚未重組 為K Series之前，K3、K5、K9皆另有別的車名稱呼。不過，17日原廠驚喜公布的全新「K8」，原則上不能說是Kia前所未有的新車，因為Kia K8其實是現行K7的第三代、大改款車型！

Kia K7在進入第三代車型後，車名將升格為「K8」。摘自Kia

Kia K7發行至今全球累積銷售已突破50萬輛，只是在現今大型房車愈趨沒落的情勢中，Kia日前已宣布Cadenza與K900將退出美國 市場。為了展現出徹底蛻變的模樣，並且能夠在自家市場與同集團對手、國產車銷售冠軍的Hyundai Grandeur抗衡，Kia將K7後繼車更名為「K8」 (原廠代號GL3)，並乘載了品牌最新願景的精隨，重新定義了Kia大型房車的地位。

每每在燈組上都會有所驚喜的Hyundai-Kia集團，在全新Kia K8身上果然有著特別的設計，位於水箱護罩兩旁、採用與格柵上相同的鑽石圖案造型，是具備日行燈與方向燈功能的Star Cloud Lighting，藉此營造出繁星閃爍的氛圍。而改為Fastback車型的Kia K8，也因「升等」的緣故，車長亦較現有K7來得更長，達到5,015mm，現行版Kia K7車長為4,995mm，至於品牌旗艦房車K9車長則為5,120mm。

另外，自車頭向後延伸的肌肉感線條，到了車尾卻逐漸轉為尊貴優雅的輪廓，搭配全新設計的一體成形式立體尾燈，展現了乾淨俐落又具備氣質形象的車身造型，而在新世代Sorento與K5上的C柱飛翼式造型飾板，亦使用於全新Kia K8，且上頭的圖案更與鑽石型格柵相呼應。

全新Kia K8車長達到5,015mm。摘自Kia

雖然原廠尚未公布全新K8的動力編成，但根據韓媒掌握到的資料顯示，全新Kia K8將會以集團最新的SmartStream引擎為主，汽油車型將採用2.5升GDI與3.5升GDi，在韓國市場甚至提供了結合Hybrid油電系統的1.6升T-GDi油電渦輪動力，以及1.6升LPi天然氣動力車型；而這輛可說是與品牌一同轉型、展現新面貌的房車，則預計在今年三月率先於韓國發表販售！