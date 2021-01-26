自駕車傳聞正沸 蘋果宣布硬體工程部主管接「新項目」

蘋果硬體部門最高主管Dan Riccio將轉任新職，主導公司內部專案。（取材自蘋果官網）

蘋果 周一發布，硬體部門最高主管Dan Riccio將轉任新職，主導公司一項內部專案，遺缺由左右手之一的John Ternus接任。

1998年加入蘋果的Riccio，自2012年以來一直擔任硬體工程部資深副總裁，監督iPhone、iPad、Mac，以及音訊產品如AirPods和HomePod的硬體開發。

蘋果沒有披露Riccio的新角色或被指派的新任務，只說他仍是工程部副總裁，直接向執行長庫克報告。蘋果目前至少有兩大硬體新案：自駕車 ，以及擴增實境（AR）和虛擬實鏡（VR ）的頭戴式裝置。Riccio職務未變前，蘋果AR和VR硬體主管會向他報告，而自駕車項目去年交由AI主管John Giannandrea領導。

Riccio 9年前升硬體工程部主管是接Bob Mansfield的缺，但後者未離開蘋果，2016年成為汽車項目負責人，直至去年退休。此時正值蘋果開發自駕車的傳聞甚囂塵上，外界對Riccio新任務頗多聯想。

2013年升任蘋果硬體工程部副總裁的John Ternus，最近領導iPhone、Mac和iPad的工程團隊。幾年前，當Mac電腦鮮少改款、欠缺專業用戶所需功能，挨外界批判時，他是主要站台回應抱怨並承諾改善的高階主管。去年11月，他宣布首採自家設計晶片的Mac新筆電。

認識Ternus的消息人士去年9月受訪表示，Ternus是了解技術且備受敬重的經理人，儘管知名度上揚，為人卻很謙遜，具備未來部門主管或甚至執行長的特質。

另據知情人士，新的MacBook Air將搭載自家研發的下一代晶片、回歸2018年被移除的MagSafe磁吸式充電技術，最快可能今年下半年或2022年發表。蘋果打算縮小螢幕邊框，但維持13吋，好讓這款筆電變得更小巧。筆電目前重2.8英磅，邊框最粗的地方約0.5英吋。

因資訊尚未公開而要求匿名的消息人士說，蘋果考慮生產較大尺寸的MacBook Air，採15吋螢幕，但新品還不會有此選項。新筆電會有兩個USB 4插孔，以連結外部裝置。

這台筆電將是現行MacBook Air的高階版，但在蘋果全系列裡仍屬入門款。