我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

川普2次彈劾案送交參院 參院臨時議長李希主持

自駕車傳聞正沸 蘋果宣布硬體工程部主管接「新項目」

編譯季晶晶／綜合外電
蘋果硬體部門最高主管Dan Riccio將轉任新職，主導公司內部專案。（取材自蘋果官網）
蘋果硬體部門最高主管Dan Riccio將轉任新職，主導公司內部專案。（取材自蘋果官網）

蘋果周一發布，硬體部門最高主管Dan Riccio將轉任新職，主導公司一項內部專案，遺缺由左右手之一的John Ternus接任。

1998年加入蘋果的Riccio，自2012年以來一直擔任硬體工程部資深副總裁，監督iPhone、iPad、Mac，以及音訊產品如AirPods和HomePod的硬體開發。

蘋果沒有披露Riccio的新角色或被指派的新任務，只說他仍是工程部副總裁，直接向執行長庫克報告。蘋果目前至少有兩大硬體新案：自駕車，以及擴增實境（AR）和虛擬實鏡（VR）的頭戴式裝置。Riccio職務未變前，蘋果AR和VR硬體主管會向他報告，而自駕車項目去年交由AI主管John Giannandrea領導。

Riccio 9年前升硬體工程部主管是接Bob Mansfield的缺，但後者未離開蘋果，2016年成為汽車項目負責人，直至去年退休。此時正值蘋果開發自駕車的傳聞甚囂塵上，外界對Riccio新任務頗多聯想。

2013年升任蘋果硬體工程部副總裁的John Ternus，最近領導iPhone、Mac和iPad的工程團隊。幾年前，當Mac電腦鮮少改款、欠缺專業用戶所需功能，挨外界批判時，他是主要站台回應抱怨並承諾改善的高階主管。去年11月，他宣布首採自家設計晶片的Mac新筆電。

認識Ternus的消息人士去年9月受訪表示，Ternus是了解技術且備受敬重的經理人，儘管知名度上揚，為人卻很謙遜，具備未來部門主管或甚至執行長的特質。

另據知情人士，新的MacBook Air將搭載自家研發的下一代晶片、回歸2018年被移除的MagSafe磁吸式充電技術，最快可能今年下半年或2022年發表。蘋果打算縮小螢幕邊框，但維持13吋，好讓這款筆電變得更小巧。筆電目前重2.8英磅，邊框最粗的地方約0.5英吋。

因資訊尚未公開而要求匿名的消息人士說，蘋果考慮生產較大尺寸的MacBook Air，採15吋螢幕，但新品還不會有此選項。新筆電會有兩個USB 4插孔，以連結外部裝置。

這台筆電將是現行MacBook Air的高階版，但在蘋果全系列裡仍屬入門款。

蘋果 自駕車 VR

上一則

Nissan兩大新車改款時程曝光 新一代7人座與皮卡2/4發表

延伸閱讀

超級財報周登場 美股早盤持平

超級財報周登場 美股早盤持平

外資帶領中國產業升級 蘋果寫先例

外資帶領中國產業升級 蘋果寫先例
MacBook Air傳改款 下半年搶市

MacBook Air傳改款 下半年搶市

蘋果傳大規模升級Mac系列 擬重新設計MacBook Air

蘋果傳大規模升級Mac系列 擬重新設計MacBook Air

熱門新聞

網友分享汽車不起霧秘訣，肥皂」可以拿來當作「擋霧神器」。汽車示意圖。 （取材自ingimage）

天冷！汽車擋風玻璃狂起霧 內行靠這招：省錢又撐很久

2021-01-18 20:05
網友提問，車子裡應該放什麼物品防身，許多人認真推薦滅火器。（示意圖／取材自Ingimage）

車上應該放什麼防身？內行人推：「它」能自救也能救人

2021-01-20 20:19
Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered。取材自Peugeot

獅子不發威當病貓？Peugeot有意推全車系配置性能車型

2021-01-22 01:50
中國新年將屆，愛車清潔美容成為車主大事。 （圖：APGO提供）

洗車必學「5步驟」 教你輕鬆省錢又不傷車

2021-01-21 00:10
儘管BMW去年在北美銷量下滑17.5%，但其仍順利連霸了北美豪華車銷售冠軍。摘自BMW

BMW 2020北美豪華車銷量二連霸！Volvo成唯一正成長豪華品牌

2021-01-20 14:03
全新Mercedes-Benz EQA純電休旅。取材自Mercedes-Benz

續航力逾400公里 Mercedes-Benz EQA純電休旅正式發表

2021-01-23 02:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年

謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年
支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算

支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算
川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理
拜登就職日戴勞力士表 紐時酸：等同十幾張紓困支票

拜登就職日戴勞力士表 紐時酸：等同十幾張紓困支票
網媒藝人紅黑榜！李現黃曉明敬業 「耍大牌小花」瘋猜是她

網媒藝人紅黑榜！李現黃曉明敬業 「耍大牌小花」瘋猜是她